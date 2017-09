Auf der Pressekonferenz nach der indiskutablen Vorstellung im Spiel gegen Aufsteiger Wegberg-Beeck (1:1) zeigte sich Essens Trainer Sven Demandt deutlich angeschlagen.

Rot-Weiss Essen zeigte im Spiel gegen Wegberg-Beeck eine mehr als fragwürdige Leistung und erntete vom Anhang schon während des Spiels Hohn und Spott. Nach dem Spiel äußerteten sich beide Trainer auf der Pressekonferenz wie folgt:

Friedel Henßen (Teamchef Wegberg-Beeck) über das Spiel:

"Ich fang ganz hinten beim Spiel an. In der 90. Minute hatten wir Glück, dass wir den Platz nicht als Verlierer verlassen, weil Essen noch eine Riesenchance hatte. Im Vorfeld der zweiten Halbzeit hätten wir sicherlich den Sieg verdient gehabt, aufgrund der Chancen die wir hatten. Robin Heller hat heute drei, vier Dinger überragend gehalten. Ansonsten wären wir als Sieger vom Platz gegangen. Im Großen und Ganzen möchten wir aber auch, trotz der vielen vergebenen Chancen, bescheiden bleiben. Ein Punkt in Essen ist für uns ein sehr positives Ergebnis. Irgendwann werden wir den Lohn unserer Arbeit in drei Punkte ummünzen können. Aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir stellenweise sehr gut kombiniert haben, ist der Punktgewinn auch verdient. In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv und haben beim Schuss von Benjamin Baier an die Unterkante der Latte Glück gehabt."

Sven Demandt (Trainer Rot-Weiss Essen) über das Spiel:

"Ich glaube, zum Spiel hat mein Kollege einiges gesagt. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel ganz gut kontrolliert haben. In der zweiten Halbzeit haben wir die Kontrolle völlig verloren. Ich bin sowohl über das Ergebnis, als auch über das Spiel, maßlos enttäuscht. Alles andere über das Spiel möchte ich dann nochmal sacken lassen."

Damit spielt Demandt vermutlich auch auf die Konfrontation mit den Fans während und nach dem Spiel an. Gegen Ende waren "Demandt raus!"-Rufe zu vernehmen, nach dem Spiel stellten sich Trainer und Mannschaft den - zurecht enttäuschten - Fans im Stadion Essen.