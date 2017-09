Drittes Spiel, dritter Sieg - unter diesem Motto setzt Peter Bosz, Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, auf vornehmlich bewährte Kräfte.

Seine Aufstellung für die Partie beim SC Freiburg beinhaltete jedenfalls keine Überraschung. Einzige Änderung im Vergleich zu den ersten beiden ist die Nominierung von Kapitän Marcel Schmelzer, der in den vergangenen Wochen wegen einer Sprunggelenksverletzung gefehlt hatte. Für ihn weicht Dan-Axel Zagadou auf die Bank. Der französische Innenverteidiger hatte dort als Übergangslösung gespielt. Die Viererkette komplettieren Sokratis, Marc Bartra und Lukasz Piszczek. Das Mittelfeldtrio bilden Nuri Sahin, Mario Götze und Gonzalo Castro, davor sollen Christian Pulisic und Maximilian Philipp die einzige Spitze Pierre-Emerick Aubameyang mit Vorlagen bedienen.

Neuzugang Andrey Yarmolenko, am Donnerstag erst zur Mannschaft gestoßen, sitzt als Alternative für die Schlussphase zumindest auf der Bank. Jeremy Toljan, frisch aus Hoffenheim verpflichtet, ist noch nicht im Kader, Jadon Sancho, Neuzugang von Manchester City gibt sein Debüt für den BVB in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zusammen mit dem lange verletzten Mittelfeldstrategen Julian Weigl. Gegner ist der SV Rödinghausen.