Trotz kurzzeitiger Aussetzer und einiger technischer Probleme hat Eurosport nach der zweiten Exklusiv-Übertragung eines Bundesliga-Spiels durch den Eurosport Player ein positives Fazit gezogen.

98 Prozent des Spiels konnten "von allen Zuschauern problemlos über den Eurosport Player gesehen werden", wie es in einer Mitteilung vom Samstag hieß. "Die Probleme, die einige User hatten, können bei Streaming-Produkten gegebenenfalls auftreten, und wir bedauern sehr, dass es einige technische Störungen gab."

Bei der Übertragung der Partie Hamburger SV gegen RB Leipzig war es am Freitagabend vor allem zu Beginn zu kleineren technischen Pannen und Aussetzern gekommen. Das Spiel am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga war die zweite Partie, die ausschließlich mit dem kostenpflichtigen Internetstream zu empfangen war. Bei der Premiere vor zwei Wochen hatte es massive Technik-Ausfälle gegeben. "Weitreichende Probleme wie wir sie am vergangenen Spieltag erfahren haben, waren nicht zu identifizieren", hieß es von Eurosport.

HSV-Trainer Markus Gisdol kritisierte die erneuten Ausfälle nach der Partie dennoch scharf. "Ich muss aufpassen, mich nicht in Rage zu reden. Was momentan passiert, ist eine Katastrophe für den Fußball. Der Fan muss alles ausbaden", sagte er und appellierte an die Sender Eurosport und Sky, eine Lösung für die Freitagsspiele zu finden: "Da muss doch irgendwo mal ein Punkt gesetzt werden."

Fans müssen für die Live-Übertragung von 45 Spielen 29,94 Euro bezahlen. In dem Paket sind 30 Erstliga-Spiele am Freitag, fünf Spiele am Sonntag (13.30 Uhr), fünf am Montag (20.30 Uhr) und alle Relegationspartien sowie der Supercup enthalten.