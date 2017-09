Sechs Punkte aus sechs Spielen hat bei Rot-Weiss Essen niemanden zufriedengestellt. Gegen Wegberg-Beeck (Liveticker ab 14 Uhr) muss nun unbedingt ein Sieg her.

Wie schwierig die sportliche Situation um die Essener bestellt ist, war bereits am Mittwoch erkennbar. In der zweiten Runde des DERWESTEN.de-Niederrheinpokal beim 1. FC Kleve tat sich die Mannschaft von Trainer Sven Demandt extrem schwer. Erst in der Verlängerung reichte es dank der Tore von Kamil Bednarski, Roussel Ngankam und Marcel Platzek zu einem 3:1-Sieg.

Nicht mit von der Partie war der erkrankte Philipp Zeiger. Dieser kann im so wichtigen Ligaspiel gegen Wegberg-Beeck wieder von der Startelf ran. Für ihn rückt Youngster Boris Tomiak, der gegen Kleve als einer von wenigen eine souveräne Leistung ablieferte, auf die rechte Seite. Timo Becker nimmt auf der Bank Platz. Die Viererkette wird komplettiert von Jan-Steffen Meier in der Mitte und Kevin Grund links.

Zudem kehrt auch die etatmäßige Nummer eins Robin Heller ins Tor zurück. Im Niederrheinpokal hütet Marcel Lenz das Tor. Der ehemalige Duisburger sitzt auf der Bank.

Die Aufstellungen in der Übersicht:

RWE: Heller - Tomiak, Zeiger, Meier, Grund - Brauer, Lucas - Pröger, Baier, Bednarski - Platzek.

Bank: Lenz - Ngankam, Cokkosan, Unzola, Jansen, Remmo, Becker.

Wegberg-Beeck: Zabel - Passage, Fäuster, Wilms, Post - Küppers, Szymczewski, Lambertz, Holtby - Hasani, Dagistan.

Bank: Nöhles - Czichi, Tawaraishi, Sharaf, Zayton, Müller, Tobor.