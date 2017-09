Die SpVgg Greuther Fürth hat nach der Entlassung von Trainer Janos Radoki einen Achtungserfolg gefeiert, der 1. FC Heidenheim kommt derweil nicht in Schwung:

Während Fürth unter Interimscoach Mirko Dickhaut im fünften Saisonspiel beim 1:1 (0:1) bei Dynamo Dresden den ersten Punktgewinn feierte, kassierte Heidenheim beim 1:3 (0:0) gegen Aufsteiger Jahn Regensburg die dritte Niederlage in Folge.

Dynamos überaus auffälliger Linksverteidiger Philip Heise (36.) erzielte mit einem fulminanten Linksschuss den Führungstreffer. Philipp Hofmann (82.) glich für die Gäste aus. Dem Treffer ging allerdings ein klares Handspiel des Angreifers voraus.

Für Ex-Profi Dickhaut könnte das erste Spiel auf der Fürther Bank auch das letzte gewesen sein. "Wir sind in Gesprächen mit mehreren Trainern. Es geht darum, den richtigen zu finden. Wir wollen zeitnah einen neuen Trainer präsentieren", sagte Fürths Profifußball-Direktor Ramazan Yildirim bei Sky. Als Kandidat wird unter anderem Bernd Hollerbach, zuletzt bei Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers tätig, gehandelt.

Dynamo war vor 28.016 Zuschauern das bessere Team und belohnte sich für seinen Offensivgeist durch den Sonntagsschuss von Heise. Die Gäste aus Franken waren zunächst nur bei Standardsituationen gefährlich, unmittelbar nach dem Seitenwechsel scheiterte Fürths Khaled Narey (46.) am Außenpfosten und gab damit die Initialzündung für einen mutigeren Auftritt in der zweiten Hälfte, der am Ende belohnt wurde.

Heidenheim rutschte zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz ab. Marvin Knoll (68.), Joshua Mees (88.) und Marco Grüttner (90.+4) bescherten Regensburg den zweiten Saisonsieg. Dominik Widemann (86.) hatte zwischenzeitlich für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt ausgeglichen.

Heidenheim begann stark. Nikola Dovedan traf den Pfosten (8.), sein Sturmpartner Robert Glatzel scheiterte per Kopf an Gäste-Schlussmann Philipp Pentke (9.). Regensburg versteckte sich aber keineswegs. Albion Vrenezi verfehlte das Tor der Gastgeber nur knapp (16.), Sargis Adamyan lupfte den Ball zudem an die Latte (23.).

Nach dem Wechsel hatte Heidenheim weiter mehr Ballbesitz, die Gäste stellten die Räume nun aber besser zu und lauerten auf ihre Chance. Knoll belohnte Regensburg per Freistoß mit dem Führungstreffer. Heidenheim startete nach dem Rückstand eine Schlussoffensive. Joker Widemann glich aus Abseitsposition aus, ehe der ebenfalls eingewechselte Mees und Grüttner Regensburg drei Punkte sicherten.