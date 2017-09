Für Holger Badstuber fällt das Wiedersehen mit Schalke erwartungsgemäß aus.

Der frühere Nationalspieler, in der vergangenen Rückrunde als Bayern-Leihgabe auf Schalke aktiv, fehlt seinem neuen Klub VfB Stuttgart am Sonntag (18 Uhr) auf Schalke wegen einer Adduktorenverletzung. „Er ist zwar schon locker gelaufen, aber es fehlen uns ein paar Tage. Das Ziel ist das nächste Heimspiel“, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag über Badstuber. Ebenfalls nicht dabei ist der gleichfalls verletzte VfB-Stürmer Daniel Ginczek, während der frühere Schalker Dennis Aogo sich beim Aufsteiger einen Stammplatz gesichert hat. Er ist heiß auf das Wiedersehen mit Schalke.

Respekt vor Terodde

Schalkes Trainer Domenico Tedesco erwartet mit dem VfB ohnehin eine harte Nuss, die seine Mannschaft am Sonntag knacken muss: „Stuttgart ist kein gewöhnlicher Aufsteiger“, warnt er. Er sieht es eher so, dass der Abstieg der Schwaben in der Saison 2015/16 ein Betriebsunfall war, der nun mit dem Aufstieg wieder repariert wurde. Besonderen Respekt hat er vor Stuttgarts Torjäger Simon Terodde, der frühere Bochumer sei „ein richtiger Knipser“. Der VfB habe insgesamt „eine gute Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern – das wird eine spannende Aufgabe für uns“, glaubt Tedesdco.

Zumal Schalke am vergangenen Spieltag schon unangenehme Erfahrungen mit einem Aufsteiger machte – bei Hannover 96 gab es die erste Saisonniederlage (0:1).