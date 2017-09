Ein Sieg gegen den punktlosen TuS sei Pflicht, sagt Sascha Erbe. Auch Schalkes U23 will nach drei sieglosen Partien unbedingt wieder gewinnen.

SC Paderborn II - FC Schalke 04 II

Nach dem Auftaktsieg beim SC Hassel ist die Schalker U23 seit drei Spielen der Fußball-Oberliga sieglos. Beim Tabellenvorletzten SC Paderborn II ist ein Sieg also Pflicht? Schalkes Trainer Onur Cinel weicht aus: „Pflicht ist eine gute Leistung. Wenn die stimmt, kommt auch das Ergebnis.“

Die Schalker wollen an die Leistung in Rheine anknüpfen. Zwar war das Ergebnis mit 0:0 nicht unbedingt zufriedenstellend, doch Cinel bezeichnete den Auftritt als „bisher besten dieser Saison.“ Nur ander Verwertung der herausgespielten Torchancen mangelte es. „Das wollen wir unbedingt verbessern. Abschlüsse sind im Training sowieso immer mit dabei, aber der Fokus darauf wird nach so einem Spiel natürlich noch mal ein wenig gesteigert“, so Cinel.

Im Training unter der Woche hat er gemerkt, „dass der Siegeshunger riesig groß ist. Die Jungs wollen unbedingt.“ Doch auch in Paderborn wird es die drei Punkte nicht umsonst geben. „Der SC spielt ähnlich wie wir, ist fußballerisch stark und attackiert früh“, weiß Onur Cinel. Doch wer früh attackiert, gibt natürlich auch Räume preis. „Die wollen wir nutzen.“

Falls Schalke das gelingt, wäre da nur noch ein Problem: Die Chancenverwertung. Dass die Knappen aber durchaus kaltschnäuzig sein können, haben sie am vergangenen Samstag beim 4:2-Testspielsieg gegen den Regionalligisten Chemie Leipzig gezeigt. „Auf der Rückfahrt war die Stimmung sehr gelöst. Wir haben das Spiel gewonnen, vier Tore geschossen“, so Cinel: „Gepaart mit der super Unterstützung unserer Fans hat uns das nochmal einen Schub gegeben.“ Mit diesem Schub im Rücken will Schalke nun auch in der Liga endlich wieder einen Sieg holen. Dabei kann Onur Cinel bis auf den weiterhin verletzten Tim Kallenbach auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

SC Hassel - TuS Ennepetal

Sechs-Punkte-Spiel. Dieser Begriff wird vor Duellen zweier Tabellennachbarn fast schon inflationär benutzt. Doch bei der Partie des SC Hassel gegen TuS Ennepetal passt er tatsächlich.

Denn wenn der TuS am Sonntag (15 Uhr, Lüttinghof) in Hassel antritt, treffen drei Punkte auf bislang null Punkte. Die drei Punkte gehören dem SC Hassel. Und diesen Vorsprung will die Mannschaft von Trainer Sascha Erbe auch unbedingt wahren: „Ein Sieg ist Pflicht in diesem Spiel.“

Wie wichtig dieses Spiel für den SC Hassel ist, das braucht Sascha Erbe gar nicht extra betonen. „Da reicht ja ein Blick auf die Tabelle“, sagt er. Und dieser Blick zeigt: Mit einem Sieg würde sich der SC Hassel schon in dieser frühen Saisonphase ein kleines Polster auf einige Mannschaften aufbauen.

Über die Stärken und Schwächen des TuS möchte Erbe gar nicht zu viel verraten. Aber auch hier rät er wieder zu einem Blick auf die Tabelle. Dort steht hinter null Punkten auch ein Torverhältnis von 2:12 Toren. „Sie schießen bislang wenig Tore und kassieren viele“, so Sascha Erbe. Woran das liegt, kann auch er nur erahnen. „Ennepetal hatte viele Abgänge, dazu ist ein neuer Trainer gekommen“, weiß Erbe. „Also so ähnlich, wie bei uns.“

Auf die vielen Hasseler Neuzugänge kann Sascha Erbe am Sonntag allesamt setzen. „Ich kann aus dem Vollen schöpfen“, freut er sich.