An Klosterhardt hat der FC Kray keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison trafen die U19-Teams beider Vereine im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bundesliga aufeinander – mit dem besseren Ende für die Arminen.

Jetzt bilden die Spieler der beiden Teams den Kern der jeweiligen Landesliga-Mannschaften. Krays Trainer Muhammet Isiktas will von einer etwaigen Revanche aber nichts wissen: „Was vorbei ist, ist vorbei. Das eine war Jugendfußball, jetzt reden wir von Seniorenfußball – das sind zwei Paar Schuhe.“ Doch auch wenn der Krayer Trainer abwiegelt: Natürlich ist es eine besondere Partie – auch für Isiktas selbst. Schließlich war er in der vergangenen Saison noch ebenso Trainer der U19 wie sein Klosterhardter Kollege Marcus Behnert. Und eine „gewisse Rivalität“ räumt Isiktas auch ein, allerdings auf rein sportlicher Ebene. „Ich verstehe mich mit Marcus richtig gut. Ich habe ihm nach dem Entscheidungsspiel auch sofort gratuliert.“ Beide kennen sich mittlerweile wechselseitig so gut, natürlich weiß Isiktas um die schnellen gegnerischen Außen und dessen massives Zentrum. Wie er dem ohne die fehlenden Ilias Elouriachi und Yassine Bouchama begegnen wird, will er noch nicht verraten.

