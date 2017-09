In der Sommerpause gab es große Fragezeichen beim Landesligisten in Rellinghausen. Der Kader musste erneut umgebaut werden, die Vorbereitung war mäßig.

Vor der Saison wussten wir nicht so richtig, wo wir stehen“, berichtet Trainer Marco Guglielmi. Das Ergebnis nach fünf Spieltagen: Platz fünf mit zehn Punkten. Gegen Repelen ist der ESC daher erstmals auch auswärts der Favorit.

Für die Rellinghauser ist das ungewohnt. Bislang spielte man vorwiegend gegen stärker eingeschätzte Teams, die gut organisierte Defensive und das flotte Konterspiel kam in diesen Partien perfekt zum Tragen. Hinzu kam ein Kantersieg gegen das hoffnungslos überforderte Viktoria Buchholz. In Moers wartet eine neue Herausforderung für den ESC: Repelen legt selbst viel Wert auf die Defensive und ist unangenehm zu bespielen. „Ich glaube, dass Repelen viel über den Kampf und Einsatz macht“, sagt Guglielmi. „Ich habe sie bei ihrem Sieg gegen Hamborn beobachtet – so werden sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Für Rellinghausen geht es unter diesen Umständen darum, kontrolliert zu spielen und sich auch von einer härteren Gangart nicht beeindrucken zu lassen. „Ich erwarte ein reines Kampfspiel. Das müssen wir annehmen.“ Und damit in der Entwicklung den nächsten Schritt machen.