Rot Weiss Ahlen hat vor dem Duell gegen den ambitionierten Aufsteiger TuS Haltern noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Ahlens Trainer Erhan Albayrak hatte zuletzt enorme Personalprobleme. Nicht von ungefähr kam es, dass er seinen Co-Trainer und sich selbst vor gut einer Woche im Kreispokal gegen den A-Ligisten Oelde (15:0) aufstellen musste - auch wenn diese sich mit jeweils einen Treffer in die Torschützenliste eintragen konnten. "Gegen einen Kreisligisten geht das noch, aber in der Oberliga planen wir keine Einsätze", hatte Albayrak damals gesagt.

Da kommt die Verpflichtung von Emmanuel Apler gerade recht. Der 20-jährige Deutsch-Ghanaer kommt von der zweiten Mannschaft der Stuttgarter Kickers, die in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Baden-Würtemberg gespielt hat. Für die Schwaben bestritt der Linksverteidiger, der aus der Jugend der Degerlocher stammt, 50 Partien in den letzten beiden Jahren. „Als wir unsere Suche nach einem Linksverteidiger erweitert haben, wurde ich auf Emmanuel aufmerksam. Er bringt alles mit, was man sich von einem modernen Außenverteidiger verspricht. Er ist beidfüßig, taktisch sowie technisch hervorragend ausgebildet und verfügt auch über den nötigen Offensivdrang“, erklärt der Sportliche Leiter Joachim Krug.

Auch Apler selbst zeigte sich nach der Vertragsunterschrift bei den Wersestädtern überzeugt davon, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: „Nach den vergangenen Jahren in Stuttgart bin ich sehr gespannt, was mich bei meinem neuen Verein und in der neuen Liga erwartet. Der erste Eindruck ist bereits vielversprechend und ich gehe mit viel Lust und großer Motivation diese spannende Aufgabe an und freue mich auf eine erfolgreiche Zeit bei Rot Weiss Ahlen“, so der Defensivspieler nach seiner Vertragsunterzeichnung.