Thomas Bröker und Baris Özbek spielen beim MSV Duisburg wohl keine Rolle mehr. Trainer Ilia Gruev sieht jedoch von Sondereinheiten für die beiden ab.

Trainer Ilia Gruev berichtete am Donnerstag, dass alle 24 Feldspieler und die drei Torhüter gesund und engagiert beim Training seien. Alle 24? Die Zahl schließt Baris Özbek und Thomas Bröker mit ein. Manager Ivica Grlic hatte am Samstag nach dem Test beim VfB Speldorf deutlich gemacht, dass die beiden Spieler in den Planungen für diese Saison keine Rolle mehr spielen. Dass sie bei den Übungen mittrainieren müssen und dürfen, ist dabei normal. Die Spieler haben einen Arbeitsvertrag.

Es kann im Fußball viel passieren. Man soll nie nie sagen. Ilia Gruev auf die Frage, ob Bröker und Özbek noch einmal in den Kader rutschen

Gruev sagte am Donnerstag, dass man die beiden nicht im Abseits irgendwo auf der Wiese laufen lasse: „Ich werde nie jemanden zum Laufen schicken. Sie nehmen an unseren Einheiten teil. Sie verhalten sich bis jetzt absolut korrekt.“ Ob einer oder beide noch einmal in den Kader rutschen? Ilia Gruev: „Es kann im Fußball viel passieren. Man soll nie nie sagen.“