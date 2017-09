Nach dem ersten Saisonerfolg wartet in Bonn jedoch eine schwierige Aufgabe auf die SG Wattenscheid 09.

Fünf lange Wochen haben sie auf den ersten Sieg gewartet, am vergangenen Samstag war es soweit: Mit seinem Treffer in der 85. Minute sicherte Matthias Tietz seinen Wattenscheidern gegen den 1. FC Köln II drei Punkte. Der SG 09 ist damit der Sprung über den Strich gelungen, Farat Toku und sein Team sind erleichtert, dass der große Druck vor dem Freitag-Spiel beim Bonner SC (19.30 Uhr) abgefallen ist: „Der Sieg hat uns allen gut getan.“

Es ist unheimlich wichtig, wenn du immer so viel investierst, dass es sich auch mal auszahlt SGW-Trainer Farat Toku

Von der Spielweise hatte sich das 1:0 gegen Köln von den Partien zuvor kaum unterschieden: Die SG 09 war spielbestimmend, mit viel Ballbesitz und zahlreichen Torchancen – diesmal aber trafen die Wattenscheider auch und hielten in den Schlussminuten die Schotten dicht. „Es ist unheimlich wichtig, wenn du immer so viel investierst, dass es sich auch mal auszahlt“, befindet Toku.

Oft genug hatten die Wattenscheider in letzter Zeit Fortuna nicht auf ihrer Seite. Diesmal war ihnen auch das nötige Glück hold, wie bei der vergebenen Großchance der Kölner kurz vor dem Abpfiff. „Dieses Quäntchen Glück haben wir uns mehr als verdient“, meint Toku, der die Wochen zuvor nicht schlecht reden will: „Die Stimmung ist gut und das Training lief sehr konzentriert, aber das war auch vorher schon so.“

Kader füllt sich langsam wieder

Immerhin hat Wattenscheid in den ersten Wochen gegen die Top-Mannschaften der Liga gespielt, dabei meist gut ausgesehen und zwei Punkte gesammelt. Das sind in der Addition fünf Punkte und damit Platz 13. „Wir brauchen jeden Zähler für den Klassenerhalt“, betont Toku: „Die Liga ist so ausgeglichen, da entscheiden Kleinigkeiten. Deswegen müssen wir immer konsequent und konzentriert zur Sache gehen.“

Gegen den BSC hat die SG 09 eine gute Statistik, in der vergangenen Saison gab es einen 3:0-Heimsieg und ein 3:2 auswärts. In dieser Spielzeit ist das Team von Trainer Daniel Zillken allerdings noch ungeschlagen, hat Wuppertal ein Unentschieden abgerungen und gegen Uerdingen gewonnen. Toku hat die Formel parat, um Bonn zu knacken: „Sie sind ein ungemütlicher Gegner. Aber wir haben gegen jeden einen Plan. Und wenn wir den durchziehen, bin ich optimistisch.“

So langsam füllt sich auch der Kader wieder, nur Emre Demircan muss aussetzen, nachdem er im Training umgeknickt ist. Nico Buckmaier hingegen ist wieder voll belastbar, auch Demir Tumbul kehrt nach seiner Weisheitszahn-OP zurück. Vielleicht kann sogar Chang Kim erstmals in der Liga spielen. Toku: „Wir hoffen, dass die Spielberechtigung noch rechtzeitig eintrifft.“