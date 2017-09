Nach acht Jahren in der Türkei war Ahmet Cebe im Juli nach Düsseldorf zurückgekehrt. Nach nur zwei Monaten hat er die Fortuna wieder verlassen.

"Ahmet hat ein sehr lukratives Angebot aus der Türkei erhalten und wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. Er hatte in der Vorbereitung Pech und konnte kaum trainieren. Sonst hat er sich als Führungsspieler tadellos verhalten. Ich wünsche Ahmet nur das Beste", erklärt Düsseldorfs U23-Trainer Taskin Aksoy den zügigen Abgang des Rückkehrers. Cebe soll noch an diesem Wochenende einen Vertrag bei einem türkischen Zweitligisten unterschreiben. Der 34-jährige Cebe spielte bereits zwischen 2005 und 2009 für die Fortuna-Profis.

Für die Fortuna-Reserve geht es am Samstag im Derby gegen Viktoria Köln. "Die Viktoria hat einen tollen Kader und wird nach dem 2:2 gegen Erndtebrück mit viel Wut im Bauch zu uns kommen. Wir sind darauf vorbereitet und freuen uns auf das Spiel", sagt Aksoy.