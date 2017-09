Am Sonntag (15 Uhr) trifft der ETB SW Essen am fünften Spieltag der Oberliga Niederrhein daheim auf den Stadtkontrahenten Schonnebeck. Die Partie könnte es in sich haben.

Bei den beiden Essener Teams läuft es derzeit: Die Schwarz-Weißen grüßen von der Tabellenspitze, die letzten drei Partien konnten allesamt gewonnen werden. Die SpVg Schonnebeck hat mit sieben Punkten zwar drei Zähler weniger auf dem Konto als der große Rivale, wird allerdings mit einer breiten Brust am Uhlenkrug antreten - das Team um Trainer Dirk Tönnies ist seit drei Liga-Spielen ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis) und konnte die Generalprobe gegen die DJK Arminia Klosterhardt zudem mit 6:0 für sich entscheiden.

Es ist unser Ziel, am Uhlenkrug zu gewinnen. Dirk Tönnies, Schonnebeck-Trainer

Das Testspiel nutzte Tönnies, um viel zu rotieren: Gegen Klosterhardt standen mit Leon Engelberg, Arian Reimann und Damian Bartsch lediglich drei Spieler in der Startelf, die vier Tage zuvor einen 2:1-Sieg gegen den Cronenberger SC einfahren konnte. Der 43-jährige Essener begründet die Maßnahme wie folgt: "Wir wollten viele Spieler zum Einsatz bringen, die bislang nicht so viel gespielt haben." Mit der Leistung und dem hohen Endergebnis ist der Übungsleiter zufrieden. "Die Jungs haben es sehr, sehr gut gemacht", findet Tönnies lobende Worte für seinen Ersatz. Die aktuelle Konkurrenzsituation entpuppt sich für den Trainer darüber hinaus als echtes Luxusproblem: "Sie haben Druck auf die erste Elf gemacht, Sonntag habe ich die Qual der Wahl."

Am Uhlenkrug kommt es am Sonntag zum erneuten Kräftemessen zwischen dem ETB und der Spielvereinigung aus Schonnebeck - zehn Punkte gegen sieben Punkte. Den guten Lauf werden beide Mannschaften fortsetzen wollen. Doch wer kann das Spiel letztlich für sich entscheiden? In der vergangenen Spielzeit hat sich Schonnbeck in beiden Partien gegen den derzeitigen Liga-Primus durchsetzen können - einem 5:2-Hinspielerfolg folgte ein knapper 2:1-Sieg in der Rückserie. Das Derby verspricht also Spannung und ein echtes Spektakel. Tönnies: "Erstens treffen wir auf den Tabellenführer und zweitens ist es ein Derby. Ich rechne mit einem brisanten Spiel für die Zuschauer, auch aufgrund der letzten Duelle." Der Übungsleiter möchte das Stadtduell selbstredend für sich entscheiden: "Es ist unser Ziel, am Uhlenkrug zu gewinnen", betont ein optimistischer Schonnebecker Trainer. Tönnies weiter: "Wir werden uns nicht verstecken."

Dennoch weiß auch er, dass es eine enge Partie werden könnte. "Wir müssen uns auf einiges vorbereiten. ETB ist ein Gegner mit einer großen Portion Selbstvertrauen", gibt der 43-Jährige zu Protokoll. In dem Topspiel wird er zudem auf fünf Akteure verzichten müssen, was die Ausgangslage nicht gerade erleichtert. Dennoch bekräftigt er nochmal: "Am Sonntag werden wir um 16:45 Uhr hoffentlich die 10-Punkte-Marke erreichen."

Würde die Spielvereinigung die Punkte acht bis zehn tatsächlich einfahren, würden bis zum Erreichen des Saisonziels "nur" noch 30 Zähler fehlen - die 40 Punkte sind nach wie vor das erklärte Ziel. "Wir müssen bescheiden bleiben", betont Tönnies, der sich von dem aktuellen Lauf nicht beirren lassen möchte.