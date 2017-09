Will Orban ist aus der Innenverteidigung von RB Leipzig nicht wegzudenken. Der 24-jährige ist ein Leistungsträger in der Mannschaft von Ralph Hasenhüttl.

Eine Entscheidung für welche Nationalmannschaft er zukünftig spielen könnte, hat er noch nicht getroffen. Orban hat gleich drei Optionen. Sein Vater ist Ungar, seine Mutter Polin und er selbst ist in Deutschland geboren.

In Polen sorgte zuletzt ein Tweet des Sport-Journalisten Tomasz Cwiakala für Aufregung. Er schreibt: "Will Orban, Leipzigs Kapitän, sagt, dass er nicht wisse, was er machen würde, wenn ihn Nawalka vor Löw anrufen würde. Eine Deadline hat er sich nicht gesetzt."

Adam Nawalka ist der Trainer der polnischen Nationalmannschaft.