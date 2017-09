Bei Rot-Weiss Essen ist kurzfristig der Personalnotstand ausgebrochen. Vor dem Spiel gegen Kleve sind drei Mann aus der eigentlich geplanten Viererkette ausgefallen.

So musste Trainer Sven Demandt auf den erkrankten Philipp Zeiger, Dennis Malura (Rippenverletzung) und Robin Urban (Oberschenkelverletzung) verzichten. Hinzu kamen die bereits länger verletzten Daniel Engelbrecht, Hervenogi Unzola und Cedric Harenbrock. Ob zum Spiel am Samstag gegen Wegberg-Beeck jemand aus dem Lazarett wieder zurückkommen wird, sei schwer zu sagen: "Philipp könnte wiederkommen, aber er hat Antibiotika genommen. Da müssen wir schauen, wie er sich Freitag fühlt. Es kann eng werden." Hervenogi Unzola ist am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Auch da werden wir mal sehen. Er hatte zuletzt drei Wochen pausiert."

Ansonsten hat Demandt jedoch beim Pokalspiel gegen die Schwanenstädter, wie er sagt, zwei Spieler dazugewonnen: Boris Tomiak und Roussel Ngankam. Besonders der Angreifer, der in den letzten Wochen nur auf der Bank saß, konnte unter anderem durch seinen Treffer auf sich aufmerksam machen: "Ich hatte ihm gesagt, dass er mehr tiefe Wege gehen sollte. Das hat er gemacht. Im Training ist er nicht immer so aufgetreten, wie ich mir das gewünscht hatte, das war die letzten Tage besser." Sein Dasein als Ergänzungsspieler hatte in den letzten Wochen allerdings auch mit der Konkurrenz auf seiner Position zu tun. Dort wusste Neuzugang Kai Pröger auf Anhieb zu überzeugen. Demandt: "Man hat bei ihm immer das Gefühl, dass es gefährlich werden könnte, weil er sich einiges zutraut. Allerdings hat er noch kein Tor gemacht. Er wird lernen müssen, effektiver zu spielen, wobei er diese Effektivität mitgebracht hat."

Auch Youngster Tomiak erhielt vom 52-Jährigen nach der Leistung gegen den Landesliga-Spitzenreiter ein Lob: "Er hat das richtig gut gemacht. Dass er in diesem Spiel so auftritt, ist nicht selbstverständlich."

Im Endeffekt, hält Demandt fest, sei es wie überall im Leben: "Konkurrenz belebt das Geschäft." Mit ihrem Auftritt in Kleve haben Tomiak und Ngankam das auf jeden Fall geschafft.