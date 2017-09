Vor der Oberliga-Saison galt der 1. FC Bocholt für viele Experten als einer der Favoriten auf den Gewinn der Meisterschaft. Nach einem dritten Platz in der Vorsaison stottert der Motor aktuell noch.

Dem FCB wurde nach Abschluss der vergangenen Saison der ganz große Wurf zugetraut: Mit der zweitbesten Defensive und lediglich sechs Niederlagen erreichten die Bocholter in der Spielzeit 2016/17 einen überragenden dritten Platz. In der neuen Saison soll nun also der lockere Durchmarsch folgen? Weit gefehlt, nach vier Spieltagen sieht die Realität anders aus: 4 Spiele, 4 Punkte, 5:7 Tore.

Die vorab gesteckten Ziele haben nun erst einmal nicht mehr die höchste Priorität, wie Bocholt-Trainer Manuel Jara verlauten lässt. "Wir dürfen uns aktuell nicht mit der Zielvorgabe beschäftigen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen", fordert der 45-Jährige. Dennoch verteidigt er das ausgegebene Saisonziel: "Nach Platz 3 war diese Zielvorgabe alternativlos." Zudem sollte man sich vor Augen führen: Bis zum Ende der Saison sind noch 90 Punkte zu vergeben.

Dass es kein Selbstläufer werden würde, war dem Übungsleiter dennoch stets bewusst. "In der Liga sind derzeit sieben, acht Mannschaften, die du auf dem Schirm haben musst. Hier kann jeder jeden schlagen - das macht den Reiz aus", betont der Deutsch-Spanier. Dass jeder jeden schlagen kann, beweisen die ersten vier Saisonspiele des 1. FC Bocholt nur allzu gut. Einem 2:2-Remis gegen den derzeitigen Spitzenreiter ETB SW Essen folgten zuletzt zwei Niederlagen bei Ratingen und Monheim und ein Dreier gegen den DSC 99 Düsseldorf: Ratingen konnte die ersten und bislang einzigen drei Punkte gegen Bocholt einheimsen, Schwarz-Weis Essen hingegen hat seit dem Saisonauftakt gegen Bocholt keinen Punkt mehr hergeschenkt.

Die Gründe für den wechselhaften Start sieht Jara darin begründet, dass die Verteidigung derzeit nicht mehr so sattelfest ist wie noch in der vergangenen Saison. "Die Abwehrarbeit war in den ersten Spielen nicht mehr so gut wie in der Rückserie." Doch wo hakt es genau? "Wir haben uns in der Luft nicht gut verhalten, unsere Probleme bei Standards", konkretisiert der Trainer, der bei den Bocholtern noch einen Kontrakt bis zum 30.06.2019 besitzt. Er ergänzt: "Aus dem Spiel heraus haben wir bisher noch nicht viel zugelassen."

Das spielfreie Wochenende hat Jara am vergangenen Freitag für einen letzten Test genutzt: Gegen die A-Jugend-Bundesligisten von RWO hat der 1. FC Bocholt 6:2 gewonnen. Mit dem Ausgang des Spiels konnte der Übungsleiter selbstverständlich zufrieden sein. "Es war ein vernünftiges Ergebnis. Dass es standesgemäß ausgegangen ist, hat mich gefreut", fasst der Trainer das Spiel zusammen. Einerseits konnte die Bocholter Mannschaft die Form ein weiteres Mal gegen einen laufstarken Gegner testen, Jara selbst konnte auf einigen Positionen Umstellungen vornehmen. "Wir haben das Spiel genutzt, um Spielern wie Welter, Schroer und Nemec die Möglichkeit zu geben, sich nochmal zu präsentieren."

Der Sieg gegen Oberhausen verdeutlicht: Dem 1. FC Bocholt fehlt es in der Frühphase der Saison bislang noch an Konstanz. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, müsste Bocholt am Wochenende gegen VfB 03 Hilden (15 Uhr) eigentlich verlieren. Jara wird jedoch alles daran setzen, den inkonstanten Lauf zu stoppen und den zweiten Sieg in Folge einzufahren. Die Aufgabe könnte sich aber als schwierig herausstellen. Denn: Dem Übungsleiter werden am Sonntag "drei, vier Spieler fehlen, die zum Stammpersonal gehören". Er betont: "In einer langen Saison werden stets ein Plan B und C notwendig sein." Mit dem aktuellen Plan B ist den Bocholtern die Generalprobe für die Partie gegen Hilden auf jeden Fall schon mal geglückt.