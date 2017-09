In der U19-Niederrheinliga sind diese Saison vier Mannschaften aus Essen vertreten. Vor dem zweiten Spieltag hat RevierSport mit den Trainern gesprochen.

Am ersten Spieltag der U19-Niederrheinliga kam es direkt zum Stadtduell zwischen dem FC Kray und der Essener SG 99/06 (2:2). Rot-Weiss Essen wurde seiner Favoritenrolle gegen Germania Ratingen gerecht (4:1), ETB Schwarz-Weiß Essen gewann beim 1. FC Kleve (3:1).

Damian Apfeld (Rot-Weiss Essen) über das Spiel gegen Ratingen:

"Das Ergebnis ist natürlich deutlich. Wir sind zufrieden, zumindest mit den ersten 60 Minuten. Danach haben wir uns dem Gegner angepasst, die Abstände wurden immer größer. Das war dann typischer Jugendfußball. Das darf uns nicht passieren."

... über den kommenden Gegner 1. FC Mönchengladbach:

"Wir haben vor Gladbach großen Respekt. Ich schätze, dass sie am Ende unter den ersten Vier landen werden. Es geht also wieder gegen einen direkten Konkurrenten. In der Vorbereitung haben wir sie einige Male beobachtet. Ich kenne den kleinen Kunstrasenplatz in Gladbach, der für Auswärtsmannschaften schwer zu bespielen ist. Wir müssen Sonntag alles abrufen."

Timo Kleer (ETB Schwarz-Weiß Essen) über den 3:1 Erfolg gegen Kleve:

"Für das erste Spiel war das, was wir gezeigt haben, ganz ordentlich. Wir hätten aber mehr Tore machen müssen. Mit der Chancenauswertung bin ich nicht so zufrieden."

... über den kommenden Gegner SV 19 Straelen:

"Straelen ist schwer einzuschätzen. Das ist eine Mentalitäts-Truppe, die kommen viel übers Teamwork. Sie sind wie wir auch ein Aufsteiger. Ich denke, in dieser ausgeglichenen Liga geht es für Straelen darum, die Klasse zu halten. Wir wissen über unsere Qualität und wollen die drei Punkte."

Stefan Hohensee (FC Kray) über das 2:2 gegen die Essener SG:

"Wir haben leider versäumt, das gute Spiel, was wir bis zu 70. Minute gemacht haben, fortzuführen. Wir haben die Chance zum 3:0 nicht genutzt. Dann bekommt man hinten einen rein - und dann wird man nervös. Wir waren am Ende nicht clever genug. Das Ergebnis ist hinten raus für die ESG auch verdient."

... über den kommenden Gegner Germania Ratingen:

"Das Ergebnis aus dem RWE-Spiel blendet uns nicht. Rot-Weiss hat ab der 30. Minute in Überzahl gespielt und besitzt dann die Klasse, ein Spiel dann auch in der Höhe so zu entscheiden. Ich habe Ratingen beobachtet: Sie sind eine spielerische Mannschaft, sehr kompakt und körperbetont, die sicherlich oben mitspielen kann. Es wird ein enges Spiel, aber wir wollen uns die verlorenen Punkte vom Wochenende zurückholen."

Nicolas Scholz (Essener SG 99/06) über das Spiel gegen den FC Kray:

"Aufgrund des Spielverlaufs sind wir mit dem Spiel zufrieden. Wenn man 0:2 hinten liegt und dann noch zurückkommt, ist das nicht schlecht. In der zweiten Halbzeit waren wir stärker, drei Punkte für uns wären gerecht gewesen."

... über den kommenden Gegner Bayer Uerdingen:

"Ich habe mir Bayer Uerdingen in der Vorbereitung zweimal angeschaut. Sie haben eine gute Mannschaft, die eine gute Vorbereitung gespielt hat. Das 1:4 gegen den VfR Fischeln vom ersten Spieltag sagt meiner Meinung nach nicht viel aus. Im Spiel mit, aber auch ohne Ball, machen sie einen sehr gefestigten Eindruck. Das wird ein ganz hartes Brett, was wir da zu bohren haben."