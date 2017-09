Nach dem Führungstreffer von Niklas Klein-Wiele war für den 1. FC Kleve die Sensation gegen Rot-Weiss Essen zum Greifen nah. Erinnern wird er sich daran wohl noch etwas länger.

Zum Beispiel morgens beim Aufstehen. Nach knapp 20 Minuten bekam Klein-Wiele den Ball von Mike Terfloth zugespitzelt, nahm Tempo auf, ging an Jan-Steffen Meier vorbei und schob den Ball an RWE-Keeper Marcel Lenz vorbei ins Tor. Beim Torjubel gerieten die Klever dann nicht nur in Extase, sondern gleich mit den Köpfen aneinander: "Tim Haal kam da angerannt und hat mir ne Kopfnuss gegeben. Ich bin umgekippt, wir hatten beide Blut an den Händen. Ich habe versucht das dann abzuwischen, aber es kam immer neues nach", erklärt der Torschütze, was da passiert ist. Die Folge: Klein-Wiele hat nun eine Beule an der Stirn, Haal trug einen Cut am Kinn davon und RWE konnte wegen der Unordnung in der Klever Defensive in Überzahl den 1:1-Ausgleichstreffer erzielen. "Es spannt jetzt ein bisschen an der Stirn, ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber während des Spiels habe ich durch das Adrenalin nichts gemerkt. Da hat Tim ein bisschen mehr abbekommen als ich."

Man darf sich eigentlich gar nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn der Torjubel normal ausgefallen wäre. Die Klever rannten die Essener über 90 Minuten konsequent an, konnten auch immer wieder Akzente nach vorne setzen. "Das war natürlich genial für uns, das passiert nicht alle Tage gegen einen Regionalligisten zu spielen und dann auch noch in Führung zu gehen", freut sich der Mittelfeldspieler der Schwanenstädter trotz der 1:3-Niederlage nach Verlängerung. "Mit ein bisschen mehr Glück, Cleverness und Zielstrebigkeit hätten wir am Ende vielleicht sogar noch den 2:1-Siegtreffer erzielen können." Als kurz vor Schluss Levon Kurikciyan einen Pass von Pascal Hühner passieren ließ, hatte Haal eigentlich freie Schussbahn, entschied sich aber dann doch für den Pass nach rechts. "Das war dann wahrscheinlich eine Folge des Jubels", scherzte der ehemalige Akteur der SV Hönnepel-Niedermörmter.

Gegen die geht es dann am Sonntag gleich weiter. Nach dem Abstieg aus der Oberliga ist das Derby gegen die Mannschaft von Trainer Georg Mewes das nächste Highlight. Auch für Klein-Wiele: "Ich kenne viele noch da, aber ich werde 110 Prozent für Kleve geben. Wir wollen die drei Punkte hier zuhause behalten."