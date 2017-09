Argentinien droht, die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu verpassen. Es wäre tragisch, wenn Lionel Messi nicht dabei wäre. Ein Kommentar.

Schon häufig fehlten herausragende Fußballer bei Weltmeisterschaften. Einige spielten sogar nie bei einer WM. Zum Beispiel, weil sie mit ihren Nationalteams in den Qualifikationen chancenlos waren. Wie Ryan Giggs, Legende bei Manchester United – Waliser; wie George Best, Fußball-Popstar der 60er-Jahre, ebenfalls von Manchester United – Nordire; wie George Weah vom AC Mailand, Weltfußballer und Europas Fußballer des Jahres 1995 – Liberianer.

Andere standen sich selbst im Weg – wie der französische Skandalspieler Eric Cantona, der auf die Beleidigung durch einen Zuschauer mit einem Kung-Fu-Tritt reagierte, oder der geniale deutsche Spielmacher Bernd Schuster, der vergeblich eine Millionenprämie für eine WM-Teilnahme gefordert hatte.

Wer den Fußball liebt, der muss Messi die Daumen drücken

All diese Spieler hätte man gerne gesehen, das Fehlen einzelner Top-stars wurde jedoch stets kompensiert. Aber Lionel Messi? Es wäre eine sportliche Tragödie, wenn einer der beiden aktuellen Giganten 2018 in Russland nicht am Ball sein könnte. Es mag Leute geben, die den Argentiniern hämisch den Qualifikations-K.o. wünschen. Aber wer den Fußball liebt, der muss Lionel Messi die Daumen drücken. Ausnahmespieler wie er und Cristiano Ronaldo gehören auf die größte Bühne.