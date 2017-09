Trotz des Bürgerkriegs könnten sich die syrischen Fußballer erstmals qualifizieren. Wegen politischer Haltungen geht auch durch die Nationalmannschaft ein Riss.

"Wer hätte das für möglich gehalten“, jubelten syrische Fans im Internet. „Wir haben im Geiste der Einigkeit gespielt, für Syrien, für das syrische Volk, für die Kinder und für alle Menschen“, erklärte Verteidiger Mardek Mardkian. Denn bei der WM-Qualifikation gelang Syriens Nationalteam eine kleine Sensation, die daheim über alle Schützengräben hinweg Begeisterung auslöste. Der Bürgerkrieg befindet sich im siebten Jahr, mit bisher 450.000 Toten die größte menschliche Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Ungeachtet dessen könnte es dem Land zum ersten Mal in der Geschichte des Fußballs gelingen, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein.

Mit ihrem überraschenden dritten Platz in der Asien-Gruppe A bewahrte sich die Mannschaft die Chance auf die WM 2018 in Russland. In der Play-off-Runde im Oktober trifft sie auf Australien, den Drittplatzierten der Asien-Gruppe B. Im Falle eines Sieges wäre die letzte Hürde der Viertplatzierte der Nord- und Mittelamerika-Gruppe, möglicherweise die USA.

Niemand hatte dem Team diesen Erfolg zugetraut, das vor zwei Jahren im Fifa-Ranking auf Platz 152 stand. In der obersten syrischen Liga existiert nur ein Rumpfspielplan. Seit Beginn der Unruhen im März 2011 hatte das Land zehn Nationaltrainer. Viele Sportarenen sind zu Militärbasen umgebaut.

Spieler spurlos verschwunden

Nach Recherchen des in der Türkei lebenden syrischen Sportjournalisten Anas Ammo sind 13 Erstligaspieler spurlos verschwunden, wahrscheinlich in Folter-Verließen umgekommen. Mehr als 40 Spieler der ersten und zweiten Liga wurden von der syrischen Armee getötet, einige auch durch die Terrormiliz des „Islamischen Staates“.

Und so geht auch durch das Nationalteam Syriens ein Riss, obwohl fast alle Spieler und die gesamte Führung des Fußballverbandes ergebene Anhänger ihres Diktators sind. Da die Fifa die Stadien in Latakia, Damaskus und Aleppo für die WM-Qualifikation sperrte, wich das Team von Trainer Ayman Al-Hakim für die erste Etappe in den Oman aus. Als Oman auf Druck seiner Golfnachbarn ausstieg, sah es zu Beginn der dritten Runde so aus, als müsste die Mannschaft aufgeben, weil sich im gesamten Nahen und Mittleren Osten kein neuer Gastgeber fand. Bis das ferne Malaysia einsprang, seine Stadien öffnete und ein Trainingsquartier in Seremban anbot, eine Autostunde von der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt. Die Kosten für Hotels und Flüge der syrischen Sportnomaden übernahm der Asiatische Fußballverband.

Die meisten syrischen Spieler verdienen ihr Geld ohnehin im Ausland, wie der 28-jährige Omar Al-Somah, der am Dienstagabend in Teheran mit seinem 2:2-Ausgleichstor gegen Iran seine Mitspieler vor dem Ausscheiden bewahrte. Er steht bei Al-Ahli Dschidda (Saudi-Arabien) unter Vertrag.

Der einzige prominente Dissident ist Ex-Mannschaftskapitän Firas al-Khatib aus Homs, der fünf Jahre lang von Kuwait aus das Morden des Regimes anprangerte und Gelder für die Opposition sammelte. Doch auch er kehrte im März zur WM-Equipe zurück, demonstrativ gefeiert durch die Assad-Führung und auf dem Flughafen der syrischen Hauptstadt wie ein Popstar empfangen. „Es gibt kein schöneres Gefühl, als wieder daheim zu sein“, gab er damals schmallippig zu Protokoll. Die Machthaber in Damaskus wollen sein Einlenken symbolisch nutzen, um den Beginn einer inneren Aussöhnung des zerrissenen Landes zu inszenieren. „Fußball ist der Traum, der die Menschen zusammenbringt, der ihnen ein Lächeln gibt und ihnen hilft, den Geruch von Zerstörung und Tod zu vergessen“, erklärte der Sprecher des Nationalteams, Bashar Mohammad.

Zerrissen wie das Land

Bei den meisten seiner Freunde und Fans dagegen ist der 34-jährige Torjäger unten durch. „Du wirst im Mülleimer der Geschichte landen zusammen mit allen, die Bashar al-Assad unterstützen“, schrieb ihm ein ehemaliger Teamkollege auf Facebook und schwor, nie wieder mit Firas al-Khatib zu reden. Den plagen Gewissensbisse, er fühlt sich so zerrissen wie sein Land. „In Syrien heute gibt es viele Mörder, nicht nur einen oder zwei“, erklärte er. „Was immer auch passiert, zwölf Millionen Syrer werden mich lieben und die anderen zwölf Millionen werden mich töten wollen.“