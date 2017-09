Die Länderspielpause nutzte Mario Götze für eine Bootstour. Gemeinsam mit seiner Verlobten Ann-Kathrin Brömmel schipperte der BVB-Profi über das Mittelmee.

Die beiden genossen die Sonne an der mallorquinischen Küste.

Wenn im Oktober die nächste Länderspielpause ansteht, dürfte Götze ein Kontrastprogramm erleben: Regen in Belfast statt Sonne in Port Adriano. In Nordirlands Hauptstadt bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 5. Oktober ihr nächstes WM-Qualifikationsspiel, drei Tage später geht es in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan. Es ist wahrscheinlich, dass Joachim Löw Götze für diese Partien wieder für die DFB-Auswahl nominiert.

Das lassen zumindest die jüngsten Aussagen des Bundestrainers vermuten. „Ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Er fühlt sich gut, macht Fortschritte“, sagte Löw der Sport-Bild. Der 57-Jährige begrüßt es, dass Götze behutsam in Dortmund aufgebaut wird. „Das gibt ihm das nötige Selbstbewusstsein zurück“, betonte der Bundestrainer.

Der 25-Jährige ist bei Löw nicht in Vergessenheit geraten. Nach Götzes bislang letztem Nationalelf-Einsatz im November 2016 in Italien riss der Kontakt nie ab. Nachdem Götze sich Anfang 2017 aufgrund einer Stoffwechsel-Erkrankung in Therapie begeben hatte, hielt sich Löw ständig auf dem Laufenden.

In den vergangenen Wochen konnte er den BVB-Profi wieder auf dem Platz bewundern. Götze stand in dieser Saison in beiden Bundesliga-Partien auf dem Platz, hatte seinen Anteil an zwei souveränen Erfolgen. BVB-Trainer Peter Bosz hebt stets den Stellenwert des Spielers mit der Nummer zehn hervor.

Auch bei Löw soll Götze bald wieder sein Können zeigen. Es wird zwar nicht einfach, einen Stammplatz im DFB-Team zu bekommen: Götzes Konkurrenten heißen unter anderen Julian Draxler, Leon Goretzka, Mesut Özil, Lars Stindl und Thomas Müller. Aber Löw ist über jede weitere Option glücklich, auch über starke Einwechselspieler. In dieser Rolle kam Götze zu seinem bislang größten Erfolg – als Siegtorschütze im WM-Finale 2014.