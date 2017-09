In den vergangenen Tagen waren einige Schalke-Profis auf Länderspiel-Reise. So sahen die internationalen Einsätze der Schalker aus.

Yevhen Konoplyanka: Der Schalker Linksaußen hat mit der Ukraine in Island mit 0:2 verloren. Konoplyanka spielte 90 Minuten. Island kommt als Tabellenzweiter ebenso wie Spitzenreiter Kroatien auf 16 Punkte, die Ukraine und die Türkei liegen mit 14 Zählern in Lauerstellung. Alle Mannschaften bestreiten noch zwei Spiele.

Matija Nastasic: Nastasic kam beim 1:0-Sieg der serbischen Mannschaft in Irland nicht zum Einsatz. Dank des Sieges haben die Serben ihre Tabellenführung in der Gruppe D gefestigt. Bei noch zwei ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung auf Verfolger Wales vier Punkte.

Nabil Bentaleb: Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel am Samstag hat Algerien auch das zweite Spiel in der WM-Qualifikation gegen Sambia verloren. Dieses Mal hieß es 0:1. Damit kann der WM-Achtelfinalist von 2014 die Qualifikation für das Turnier in Russland ad acta legen.

Donis Avdijaj: Die Nationalmannschaft des Kosovo wartet weiter auf ihren ersten Sieg in der WM-Qualifikation. Gegen Finnland gab es eine 0:1-Niederlage. Schalkes ehemaliger Stürmer Teemu Pukki erzielte das Tor des Tages. Donis Avdijaj kam nicht zum Einsatz.

Thilo Kehrer: Mit Thilo Kehrer als Kapitän hat die deutsche U21 zum Auftakt der EM-Qualifikation einen 1:0-Sieg gegen den Kosovo gefeiert. Der Abwehrspieler kam über die volle Distanz zum Einsatz. Mit Torwart Alexander Nübel stand ein weiterer Schalker in der Anfangsformation.

Amine Harit: Schalkes Neuzugang war ebenfalls in der U21-EM-Qualifikation erfolgreich. Frankreich siegte mit 4:1 gegen Kasachstan. Harit verschoss in der dritten Minute einen Elfmeter.