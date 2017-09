Die Speldorfer Traditionsmannschaft wird in Duisburg Westdeutscher Meister und nimmt am DFB-Ü40-Cup in der Hauptstadt teil.

Sie können es immer noch! Die Ü40-Fußballer des VfB Speldorf glänzten am Wochenende bei der westdeutschen Meisterschaft in der Sportschule Wedau und ließen namhafte Konkurrenten hinter sich. Mit dem Gewinn des westdeutschen Meistertitels qualifizierten sich die Mülheimer „Oldies“ für die nationale Endrunde im kommenden Jahr in Berlin.

„Wenn man sich das Teilnehmerfeld anguckt, dann waren wir überhaupt nicht der Favorit. Aber im Endeffekt haben wir das Turnier mehr als verdient gewonnen“, meinte Teamchef Oliver Röder, der sich vor allem über eine starke taktische Leistung freuen durfte.

1:0-Erfolg des VfB über Leverkusener Ex-Profis

Ließen sich die Speldorfer im letzten Jahr noch abkochen, wusste der Niederrheinmeister diesmal auch in den Duellen gegen die namhafte Konkurrenz zu überzeugen. Mit 1:0 besiegte der VfB das Team von Bayer Leverkusen, das unter anderem mit den Ex-Bundesliga-Profis Mike Rietpietsch und Marcus Feinbier aufgelaufen war. Mit einem 2:2-Unentschieden endete das Spiel gegen Arminia Bielefeld. „Auch die waren richtig gut aufgestellt“, meinte Röder.



Speldorfs 39-jähriger Offensivspieler Thorsten Burgsmüller gegenüber RevierSport: "Das war eine tolle Mannschafsleistung. Wahnsinn! Uns wurde ja nichts geschenkt, wir mussten gegen richtige Brocken bestehen. Wir sind stolz darauf den VfB Speldorf in Berlin vertreten zu dürfen. Wir haben da nichts zu verlieren und werden Vollgas geben!"



Auch in den Spielen gegen die Sportfreunde Niederwenigern (2:0) aus Hattingen sowie den zweiten Mittelrheinvertreter Hennef 05 (1:1) blieben die Mülheimer ungeschlagen, so dass die Mannschaft um Kapitän Thorsten Burgsmüller nun das Ticket für den DFB-Ü40-Cup in der Tasche hat. Dieser findet traditionell in Berlin statt. „Ich durfte da in meinem ersten Jahr als Trainer in Speldorf schon einmal dabei sein und muss sagen, dass es eine super organisierte Veranstaltung ist“, so Oliver Röder.

Arminia Bielefeld begleitet die Speldorfer nach Berlin

Neben den Speldorfern fährt auch Arminia Bielefeld als Vizemeister nach in die Hauptstadt. Im vergangenen Jahr schaffte es mit der SG Kupferdreh-Byfang sogar eine Mannschaft vom Niederrhein ins Endspiel, musste sich dort aber Blau-Weiß 90 Berlin geschlagen geben.

Seit 2007 richtet der deutsche Fußballbund (DFB) die deutsche Meisterschaft in der Altersklasse Ü40 aus. Rekordsieger ist Hansa Rostock mit drei Titelgewinnen. Seit 2014 gibt es das Turnier auch in der Ü50-Klasse. Hier wurde sogar der FC Bayern München schon einmal Deutscher Meister.