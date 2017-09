Felix Schröter (21), früherer Torjäger der Schalker U19, nimmt bei den Königsblauen noch einmal einen neuen Anlauf.

Eigentlich war der Ex-Hoffenheimer nach dem Abstieg der U23 aus der Regionalliga nicht mehr eingeplant, doch nachdem er im Sommer keinen neuen Verein fand, trainiert er nun weiter auf Schalke und erzielte beim 4:2-Sieg der U23 beim Benefizspiel in Leipzig zwei Tore. U23-Trainer Onur Cinel will noch nicht von einer neuen Chance für Schröter reden, lobt aber: „Beim Spiel in Leipzig hat er es gut gemacht.“