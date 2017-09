Beim Friedel-Elting-Cup des Niederrhein-Oberligisten 1. FC Bocholt (Sieger BVB) nahm mit der U13 aus der 6-Millionen-Stadt Dalian erstmals auch ein Team aus China teil.

Der 1. FC Bocholt wird künftig sein Engagement in China ausweiten und hat dazu eine Kooperation mit den beiden Agenturen Jin Jun Sports und German Spark Sportlife geschlossen, um den Jugendfußball des 1. FC Bocholt und vor allem auch den Friedel-Elting-Cup im chinesischen Fußball intensiv zu positionieren und zu vermarkten.

So soll künftig in nationalen, professionell organisierten Qualifikationsturnieren der chinesische Teilnehmer an den Friedel-Elting-Cups ermittelt werden. Darüber hinaus sollen gegenseitige Turniereinladungen, Trainer-Austausche und weitere interkulturelle Maßnahmen erfolgen, die sowohl dem 1. FC Bocholt als auch dem chinesischen Nachwuchsfußball zuträglich sein sollen. Feng An von der German Spark Sportlife, Jun He von Jin Jun Sports sowie FC-Präsident Ludger Triphaus und Benjamin Kappelhoff, stellvertretender Jugendleiter, unterzeichneten am Samstag einen entsprechenden langfristigen Kooperationsvertrag.

"Der Fussballsport in China ist auf dem Vormarsch und hat riesiges Potenzial, was sich nicht nur durch die verstärkten Aktivitäten von deutschen Profiklubs in China zeigt", sagt FC-Präsident Ludger Triphaus. "Diese intensive Kooperation ist ein bedeutender Schritt zur Internationalisierung des 1. FC Bocholt und ein Meilenstein auf dem Weg des Vereins 'zurück in die Zukunft'. Zudem ist die Partnerschaft eine Verbeugung vor der Person Friedel Elting, der den Fußball in Bocholt groß gemacht hat", so Triphaus weiter.

Der stellvertretende Jugendleiter Benjamin Kappelhoff sagt: "Die Intensivierung der internationaler Kooperation stellt eine weitere, besondere Aufwertung des Friedel-Elting-Cups dar, der heute schon als eines der angesehensten Top-Jugendturniere in Deutschland gilt, was uns die Vereinsverantwortlichen der Bundesliga-Leistungszentren uns am Wochenende erneut anerkennend bestätigten."