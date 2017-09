Der Verband hat in der Regionalliga West die Spieltage elf bis 19 terminiert.

Zwei Montagsspiele fallen in diesen Zeitraum, die jeweils um 20:15 Uhr angepfiffen und vom TV-Sender Sport1 übertragen werden. Beide Male mit Bonner Beteiligung. Erst am 16. Oktober zuhause gegen Alemannia Aachen, eine Woche später (23. Oktober) beim Gastspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Auch der Schlager zwischen Aachen und RWE wird live auf Sport1 gezeigt. Und zwar am Sonntag (22. Oktober, 17 Uhr).

Nicht neu, aber auch nicht unterschlagen werden soll, dass Sport1 zudem die Begegnung zwischen dem Wuppertaler SV und RWE am Sonntag (3. Dezember, 15 Uhr) überträgt. Das Derby zwischen RWE und RWO findet am Samstag, den 28. Oktober an der Hafenstraße statt.

Hier die Übersicht der Ansetzungen

11. Spieltag

Freitag, 29. September, 19:30 Uhr

Wegberg-Beeck - Gladbach II

Samstag, 30. September, 14 Uhr

SC Wiedenbrück - Düsseldorf II

Wuppertaler SV - RWO

BVB II - Erndtebrück

SG Wattenscheid - W. Rhynern

RWE - SC Verl

Bonner SC - SV Rödinghausen

Köln II - Viktoria Köln

Sonntag, 1. Oktober, 14 Uhr

KFC Uerdingen - Alemannia Aachen



12. Spieltag

Freitag, 6. Oktober, 19:15 Uhr

SC Verl - Wegberg-Beeck

Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr

Gladbach II - SG Wattenscheid

W. Rhynern - SC Wiedenbrück

Erndtebrück - Wuppertaler SV

Alemannia Aachen - Köln II

Viktoria Köln - Bonner SC

SV Rödinghausen - RWE

Sonntag, 8. Oktober, 13:45 Uhr

RWO - KFC Uerdingen

Dienstag, 17. Oktober, 19:30 Uhr

Düsseldorf II - BVB II

13. Spieltag

Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr

Köln II - RWO

Wegberg-Beeck - SV Rödinghausen 19:30

Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr

Wuppertaler SV - Düsseldorf II

SG Wattenscheid - SC Verl

RWE - Viktoria Köln

KFC Uerdingen - Erndtebrück

SC Wiedenbrück - BVB II

Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr

W. Rhynern - Gladbach II

Montag, 16. Oktober, 20:15 Uhr

Bonner SC - Alemannia Aachen



14. Spieltag

Freitag, 20. Oktober, 18:30 Uhr

Düsseldorf II - KFC Uerdingen

Gladbach II - SC Wiedenbrück 20 Uhr

Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr

SC Verl - W. Rhynern

BVB II - Wuppertaler SV

Erndtebrück - Köln II

Viktoria Köln - Wegberg-Beeck

SV Rödinghausen - SG Wattenscheid

Sonntag, 22. Oktober, 17 Uhr

Alemannia Aachen - RWE

Montag, 23. Oktober, 20:15 Uhr

RWO - Bonner SC

15. Spieltag

Samstag, 28. Oktober, 14 Uhr

SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Gladbach II - SC Verl

W. Rhynern - SV Rödinghausen

SG Wattenscheid - Viktoria Köln

Wegberg-Beeck - Alemannia Aachen

RWE - RWO

Bonner SC - Erndtebrück

Köln II - Düsseldorf II

KFC Uerdingen - BVB II



16. Spieltag

Freitag, 3. November, 19:30 Uhr

SC Wiedenbrück - SC Verl

Samstag, 4. November, 14 Uhr

Wuppertaler SV - KFC Uerdingen

Düsseldorf II - Bonner SC

Erndtebrück - RWE

RWO - Wegberg-Beeck

Alemannia Aachen - SG Wattenscheid

Viktoria Köln - W. Rhynern

SV Rödinghausen - Gladbach II

Sonntag, 5. November, 14 Uhr

BVB II - Köln II

17. Spieltag

Mittwoch, 25. Oktober, 19:30 Uhr

Köln II - Wuppertaler SV

Freitag, 10. November, 19 Uhr

SC Verl - SV Rödinghausen

Wegberg-Beeck - Erndtebrück 19:30 Uhr

Samstag, 11. November, 14 Uhr

Gladbach II - Viktoria Köln

W. Rhynern - Alemannia Aachen

SG Wattenscheid - RWO

Bonner SC - BVB II

KFC Uerdingen - SC Wiedenbrück

Sonntag, 12. November, 14 Uhr

RWE - Düsseldorf II

18. Spieltag

Freitag, 17. November, 19:30 Uhr

RWE - BVB II

Samstag, 18. November, 14 Uhr

SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

Wegberg-Beeck - Düsseldorf II

SG Wattenscheid - Erndtebrück

W. Rhynern - RWO

Gladbach Ii - Alemannia Aachen

SC Verl - Viktoria Köln

Köln II - KFC Uerdingen 13 Uhr

Sonntag, 19. November, 14 Uhr

Bonner SC - Wuppertaler SV



19. Spieltag

Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SC Verl

Erndtebrück - W. Rhynern

Düsseldorf II - SG Wattenscheid

BVB II - Wegberg-Beeck

KFC Uerdingen - Bonner SC

Viktoria Köln - SV Rödinghausen

SC Wiedenbrück - Köln II

Sonntag, 3. Dezember, 14 Uhr

RWO - Gladbach II

Wuppertaler SV - RWE 15 Uhr