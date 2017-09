Testspiel am Dienstag in der Mondpalastarena: Westfalenligist DSC Wanne-Eickel bekommt um 18.30 Uhr Besuch aus der Knappenschmiede und misst sich mit der U19 des FC Schalke 04.

Vermutlich hat Norbert Elgert auch diesmal einige Talente in seinem Kader, die ihren Weg in den Profifußball schaffen werden, so wie es Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil, Leroy Sané und vielen anderen eindrucksvoll gelungen ist. In der Bundesliga West haben die Schalker bislang aus drei Spielen sieben Punkte geholt. Sie nutzen den Test gegen den DSC, um sich auf das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf am kommenden Sonntag vorzubereiten.