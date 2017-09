In den Dortmunder C-Ligen kam es am Wochenende zu Schützenfesten in Scharnhorst und Eving. In Scharnhorst gewann die Heimmannschaft 19:0, in Eving ging Phönix mit 0:22 baden.

Schützenfeste sind eine freudvolle Veranstaltung für Jedermann. Das Bier fließt in Strömen, man trifft alte Freunde wieder und die gute Laune staut sich bis unters Zeltdach. Im Fußball hingegen gestalten sich Schützenfeste zumeist nicht für jeden der beteiligten Protagonisten als freudige Angelegenheit. Das erfuhren am Sonntag die Sportfreunde 06 Dortmund III sowie SG Phönix Eving II am eigenen Leib. Phönix Eving geriet im eigenen Heimspiel gegen die dritte Mannschaft des VfL Kemminghausen mit 0:22 unter die Räder. Gleich sechs Spieler trafen für Kemminghausen mindestens doppelt, darunter ein Dreierpack, zwei Viererpacks und ein Sechserpack. Die Torschützen im Überblick: Mirco Schacht

2:0 (12.), 7:0 (39.), 9:0 (44.), 13:0 (69.), 19:0 (84.), 22:0 (89.)

Marcel Brünning

1:0 (2.), 10:0 (54.), 11:0 (59.), 12:0 (66.)

Yves Winter (ab 66. Minute für Marcel Brünning)

14:0 (70.), 16:0 (76.), 17:0 (77.), 20:0 (85.)

Kevin Kauschalek

3:0 (12.), 5:0 (28.), 18:0 (78.)

Kevin Kallinna

15:0 (75.), 21:0 (87.)

Kevin Schmidt

4:0 (15.), 8:0 (39.)

Marco Steinert

6:0 (38.) Die SG Alemannia Scharnhorst II erzielte drei Treffer weniger als der VfL Kemminghausen und gewann ihr Heimspiel gegen BC Sportfreunde Dortmund III "nur" mit 19:0. Auch hier gab es einen Sechserpack. Die Torschützen im Überblick: Tim Tegtmeier

4:0 (28.), 5:0 (32.), 6:0 (34.), 10:0 (51.), 11:0 (54.), 13:0 (65.)

Tan Ferhat

12:0 (60.), 17:0 (79.), 18:0 (81.)

Nico Myacz

1:0 (9.), 7:0 (36.), 16:0 (78.)

Sebastian Waschwill

2:0 (13.), 19:0 (83.)

Patrick Stache

9:0 (48.)

Andre Rosenberg

8:0 (46.)

Kerem Celik

3:0 (18.)

Adriano Esposito (ab 45. für Nico Myacz)

14:0 (74.) Am Wochenende gab es in Dortmund noch weitere Partien, die (zumeist) einseitige Unterhaltung lieferten. Alle Partien mit mindestens zehn Toren im Überblick, darunter noch zweimal die SG Alemannia Scharnhorst: Kreisliga B, Gruppe 3

RW Barop 1 : 9 SG Gahmen Kreisliga B, Gruppe 4

Roj Dortmund II 11 : 3 RW Barop III

ÖSG Dortmund II 16 : 5 SF Ay Yildiz II Kreisliga C, Gruppe 3

TV Brechten III 6 : 5 DJK Huckarde III

Tamilstars II 8 : 2 Hafenwiese III Kreisliga C, Gruppe 4

VfL Hörde III 9 : 1 SuS Hörde II

VfR Sölde III 6 : 4 Sölderholz II Kreisliga C, Gruppe 5

FC Brambauer 3 : 9 SG Scharnhorst III

TuRa Asseln II 9 : 1 SV Körne III Kreisliga C, Gruppe 6

Berghofen II 10 : 0 DSW21/DEW21

SV Wickede II 6 : 5 RW Balikesir II Kreisliga B, Gruppe 7

VfR Kirchlin IV 4 : 6 SG Scharnhorst IV

