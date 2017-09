Rund 300 Fans des KFC Uerdingen feierten am Samstag nach dem 3:1-Erfolg in Hamm über Westfalia Rhynern die Tabellenführung in der Regionalliga West. Am Montag steht die Mitgliederversammlung an.

Eigentlich könnten beim Aufsteiger alle glücklich sein: Trainer Michael Wiesinger hat die Mannschaft frühzeitig zu einem Spitzenteam der Regionalliga West geformt und hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen um den ersten Vorsitzenden Mikhail Ponomarev an einer noch professionelleren Zukunft des Vereins. Der KFC will am Montagabend die Profiabteilung in eine GmbH mit dem Namen "KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH" ausgliedern. Dafür wurde eine Mitgliederversammlung für den 4. September einberufen. Plötzlich meldet sich via "Rheinische Post" Ex-Präsident Agissilaos "Lakis" Kourkoudialos zu Wort. Der ehemalige Vorsitzende will noch Geld von den Uerdingern. Lakis fordert zwei Millionen Euro vom KFC zurück. "Ich habe jetzt fast anderthalb Jahre lang stillgehalten, auch, damit der Aufstieg nicht gefährdet wird und keine Unruhe aufkommt. Bis jetzt hat sich kein einziger Verantwortlicher des Vereins bei mir gemeldet, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Das ist ganz schlechter Stil. Für den KFC bin ich immer gesprächsbereit, aber wenn keiner aus dem Verein auf mich zukommt, habe ich keine andere Wahl", wird Lakis in der RP zitiert. Lakis' Nachfolger Ponomarev will nichts von den Forderungen des Griechen hören und bestreitet, dass der KFC Geld an Lakis zurückzahlen müsse. Geht es nach dem russischen Geschäftsmann, so soll notfalls das Gericht entscheiden. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Denn Lakis drohte bereits damit, rechtliche Schritte zu prüfen und Klage gegen den Verein zu erheben.

