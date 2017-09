„Das Spiel ist nach unseren Regeln gelaufen. Das war richtig gut.“ ESC-Trainer Marco Guglielmi war nach dem 6:1-Kantersieg gegen Buchholz mächtig stolz auf seine Mannschaft.

Und das völlig zu Recht. Sechs Treffer konnten die Essener am Ende verbuchen, die Gäste waren fast chancenlos. „Wir waren jederzeit Herr des Spiels und haben nichts zugelassen“, sagte Guglielmi.

Nur beim Gegentor zum 2:1 (47.) waren die Essener kurz nicht aufmerksam, was aber schnell wieder vergessen war. „Nach dem 3:1 hatten wir das Spiel dann wieder im Griff“, freute sich der Coach, der Max Richter ein Sonderlob aussprach: Drei Minuten nach seiner Einwechslung schoss dieser das 5:1, beim letzten Treffer spielte er den entscheidenden Pass zum Doppeltorschützen Kohei Yokozawa. Auch Simon Neuse wurde extra erwähnt, der für den verletzten Kapitän Ruben Nipken in die Startelf gerückt war. „Hinten war er eine Bank. Wie unsere gesamte Defensive“, so Guglielmi.

Nur zu Beginn des Spiels hakte es noch etwas. Guglielmi: „Wir mussten uns erst an das seltsame System der Buchholzer gewöhnen. Da hat uns unser Torwart Sebastian Behler öfter mal gerettet.“ Bei einem Endstand von 6:1 aber vielleicht auch egal.