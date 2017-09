Die Concordia ist weiterhin unbesiegt: Beim Staffel-Neuling in Hassel haben die Wiemelhauser sich in der Schlussminute den Sieg gesichert und rücken damit auf Platz vier vor.

„Ich muss ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen, das war eine richtig gute, kämpferische Leistung“, sagte Trainer Jürgen Heipertz.

Wiemelhausen kam in Hassel gleich gut ins Spiel und ging durch einen Treffer von Ozan Simsek in Führung, Marco Costanzino hatte mustergültig vorbereitet. „Wir haben hinten sehr gut gestanden“, lobte Heipertz. Einen Stellungsfehler machte seine Elf aber doch, Hassel nahm das Gastgeschenk an, am Ende der Fehlerkette lenkte Felix Stahmer den Ball unglücklich zum Ausgleich ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel machte die Concordia druckvoll weiter, wobei große Chancen in der zweiten Hälfte zunächst ausblieben. Die Gastgeber legten eine härtere Gangart an den Tag, Wiemelhausen musste sich darauf einstellen. Hassel aber übertrieb es und holte sich die Gelb-Rote-Karte ab (81.). Die Überzahl nutzte Wiemelhausen aus, der eingewechselte Ivo Kleinschwärzer markierte mit einem Drehschuss den Siegtreffer.