Nichts zu holen gab es für den SC Hassel bei ASC 09 Dortmund.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Dortmund wurde der Favoritenrolle gerecht.

Beim Sportclub aus Hassel erhielten Can und Heitbreder den Vorzug vor Boatey und Medkouri. In der 27. Minute verwandelte Dennis Drontmann einen Elfmeter zum 1:0 für ASC 09 Dortmund. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Den Vorsprung baute Dortmund dann in der Mitte der zweiten Hälfte aus. Marcel Münzel traf in der 62. Minute zum 2:0. Wenig später kamen Ramazan Enes Colak und Babacan Citak per Doppelwechsel für Muhamed Demir und Oguzhan Can auf Seiten von Hassel ins Match (62.). Mit dem Schlusspfiff durch Felix Weller gewann der ASC gegen den SC Hassel.

Durch den Erfolg verbessert sich ASC 09 Dortmund im Klassement auf Platz fünf. Der Sportclub aus Hassel klettert nach diesem Spiel auf den 14. Tabellenplatz. Während Dortmund am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Lippstadt 08 gastiert, duelliert sich Hassel zeitgleich mit TuS Ennepetal.