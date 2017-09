Der Start ins neue Spieljahr ging für TuS Ennepetal mit dem 1:2 gegen die TSG Sprockhövel vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holte Ennepetal nicht einen Zähler.

Den großen Hurra-Stil ließ Sprockhövel vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Bei Ennepetal agierten Weusthoff, Nettersheim und Rudnik in der ersten Elf anstelle von Strohmann, Rada und Pixberg. Die 230 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Berkan Firat brachte TuS Ennepetal bereits in der zweiten Minute in Front. John Anton Buceto nutzte die Chance für die TSG und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Aleksandar Djordjevic in der 72. Minute für Nils Nettersheim eingewechselt wurde. Zum Mann des Spiels avancierte Xhino Kadiu, der für die TSG Sprockhövel in der Schlussphase den Siegtreffer markierte (85.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Sprockhövel noch einen Doppelwechsel vor, sodass Enes Coemez und Elsamed Ramaj für Tim Dudda und Kadiu weiterspielten (86.). Mit dem Schlusspfiff durch Alexander Ernst stand der Auswärtsdreier für die TSG. Ennepetal wurde mit 2:1 besiegt.

2:12 – das Torverhältnis von TuS Ennepetal spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Die TSG Sprockhövel macht mit diesem Sieg einen erfreulichen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang sechs. Für Ennepetal steht als Nächstes eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag geht es zum SC Hassel. Sprockhövel tritt am Freitag beim FC Brünninghausen an.