Mit leeren Händen endete für Arminia Bielefeld 2 die Auswärtspartie gegen den 1.

FC Kaan-Marienborn. Der Gastgeber siegte mit 2:0. Auf dem Papier ging Kaan-Marienborn als Favorit ins Spiel gegen die Arminia 2 – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Der 1. FC Kaan-Marienborn blieb bei der Startelf der letzten Partie. Der DSC 2 veränderte dagegen drei Positionen und brachte Rump, Mustafa und Weigelt für Gaye, Lücke und Ulm. Nach nur 15 Minuten verließ Leon Rinke von Arminia Bielefeld 2 das Feld, Marcel Lücke kam in die Partie. Bis zur Pause gelang es keinem Team, den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren, und so gingen die beiden Kontrahenten torlos in die Kabinen. Dawid Krieger brach für Kaan-Marienborn den Bann und markierte in der 65. Minute die Führung für den Tabellenführer. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Burak Gencal, der das 2:0 aus Sicht des 1. FC Kaan-Marienborn perfekt machte (88.). Am Schluss schlug Kaan-Marienborn Arminia Bielefeld 2 vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Der 1. FC Kaan-Marienborn siegt und springt auf die Pole Position.

Die Arminia 2 verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang. Als Nächstes steht für Kaan-Marienborn eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den FC Gütersloh. Der DSC 2 empfängt parallel die Sportfreunde Siegen.