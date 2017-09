Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund nutzte das spielfreie Wochenende und testete gegen Roda Kerkade II.

Gegen die von Eric van der Luer trainierten Holländer konnte der BVB II einen 3:1-Sieg einfahren. Patrick Pflücke (21.), Philipp Hanke (27.) und Abdelmajid Bouali (32.) erzielten die Tore für das Team von Jan Siewert.

Einziger Wermutstropfen: Till Schumacher verletzte sich in der Partie gegen Kerkrade. Eine Diagnose steht noch aus.

Das Nachholspiel beim SC Verl bestreitet die U23 von Borussia Dortmund am Dienstag, 7. November 2017, um 19 Uhr an der Poststraße. Das hat der Spielleiter der Regionalliga West, Reinhold Spohn, am 31. August 2017 bestätigt. Die Mannschaft des BVB stellte in der Zeit zwischen 28. August und 5. September 2017 Spieler für die U20- und U21-Nationalmannschaften ab, so dass das Spiel am ursprünglich geplanten 2. September abgesagt werden musste.