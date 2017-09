Der Hombrucher SV hat auch im fünften Saisonspiel gegen Viktoria Köln eine 2:5-Niederlage eingesteckt und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Hombrucher SV war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Köln startete mit drei Veränderungen in die Partie: Amanatidis, Bilgic und Bird für Arfaoui, Agirbas und Hornbruch. Auch Hombruch stellte um und begann mit Freiwald und Biancardi für Bulut und Scharf. Die 100 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Timo Siebertz brachte die Viktoria bereits in der achten Minute in Front. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Charalampos Amanatidis von Viktoria Köln den Platz. Für ihn spielte Luan Smajli weiter (53.). Für das 2:0 des Gastgebers zeichnete Astefan Saeed verantwortlich (56.). Terence Okoeguale, der von der Bank für Serhat Bilgic kam, sollte für neue Impulse bei Köln sorgen (58.). Mit dem 3:0 für die Viktoria von Okoeguale hatte das Spiel seinen Sieger in der 64. Minute eigentlich schon gefunden. Phil David Freiwald schoss die Kugel zum 1:3 für den Hombrucher SV über die Linie (65.). Per Elfmeter erhöhte Saeed in der 67. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer. Damit schoss er das 4:1 für Viktoria Köln. In der 73. Minute brachte Kingsley Helmut Marcinek das Netz für Hombruch zum Zappeln. Smajli besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Köln (80.). Ein starker Auftritt ermöglichte der Viktoria am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den Hombrucher SV.

Viktoria Köln beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Für Köln steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Unentschieden und zwei Niederlagen einsammelte. Die drei Punkte bringen für die Viktoria keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Viktoria Köln liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits zwölf Gegentreffer fing.

Die Kölner hat die Krise von Hombruch verschärft. Der Gast musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Köln – der Hombrucher SV bleibt weiter unten drin. Die Hintermannschaft von Hombruch steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 18 Gegentore kassierte der Tabellenletzte im Laufe der bisherigen Saison. Die Viktoria hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 16.09.2017 gegen Alemannia Aachen. Der Hombrucher SV trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den VfL Bochum.