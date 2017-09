Im Essener Amateurfußball hat es den nächsten Traditionsverein erwischt. Nach dem SV Kray 04 muss nun auch BV Altenessen die Segel streichen.

Am altehrwürdigen Kaiserpark sind die Würfel gefallen. Nach der 0:17-Packung am vergangenen Sonntag gegen den SuS Haarzopf hat der angeschlagene Verein aus dem Essener Norden die Reißleine gezogen. BVA steht als erster Absteiger aus der Kreisliga A (Gruppe 1) fest. Sämtliche Partien mit Beteiligung der Altenessener wurden bereits aus dem Spielplan entfernt. Die Mannschaft wurde freiwillig vom Spielbetrieb abgemeldet. Der Grund waren Spielermangel und fehlende Qualität. BVA konnte keine konkurrenzfähige Mannschaft stellen, das haben die ersten beiden Meisterschaftsspiele (Torverhältnis 0:23) bewiesen.

Vom Fast-Aufsteiger zum freiwilligen Absteiger

Es ist das Ende einer steilen Achterbahnfahrt, die der ehemalige Drittligist in den letzten Jahren erlebt hat. Zu Beginn des Jahres 2015 erlebt der Klub eine seiner größten Krisen der Vereinsgeschichte. Aufgrund mehrerer Gewaltausbrüche sorgte der Verein vom Kaiserpark bundesweit für Negativschlagzeilen. Zur Rückrunde der Saison 2014/15 wurde BVA von 14 Vereinen in der Kreisliga B boykottiert. Die Altenessener stiegen trotzdem in die Kreisliga A auf.

Dem neuen Trainer Otto Prell gelang es in den folgenden beiden Spielzeiten, den ramponierten Ruf des Vereins wieder aufzupolieren. Prell räumte auf und BVA sorgte lediglich durch starke sportliche Leistungen für Aufsehen. In der vergangenen Saison scheiterte der Klub erst in der Relegation am Aufstieg in die Bezirksliga. Gegen Tusem Essen mussten sich die Altenessener nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

Auch Kray 04 zieht sich in die Kreisliga B zurück

Trotz des sportlichen Aufwärtstrends kehrten dem Verein in der Sommerpause viele Spieler den Rücken zu. Prell war mit seinem neuen Kader nicht mehr zufrieden und trat Ende Juli beim Preußen Cup zurück. Sein Nachfolger Marco Brinkmann war auf verlorenem Posten und konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Nun muss BVA einen Neuanfang in der Kreisliga B.

Das gleiche Schicksal ereilte vor wenigen Wochen den SV Kray 04 in der Kreisliga A Gruppe 2. Auch der Klub von der Schönscheidstraße zog sich aus freien Stücken in die B-Liga zurück.