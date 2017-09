BVB-Profi Shinji Kagawa hat eine für ihn ungewöhnliche Länderspielreise erlebt.

Es war eine kuriose Länderspielreise für Shinji Kagawa. Der Fußballprofi von Borussia Dortmund ist es nicht gewohnt, ein Pflichtspiel der japanischen Nationalmannschaft 90 Minuten von der Bank aus zu verfolgen.

Jubeln durfte er trotzdem. Auch ohne den Kreativposten schlugen die Japaner Australien 2:0 und buchten damit das Ticket für die WM 2018 in Russland.

So wurde er für das zweite Länderspiel des feststehenden Tabellenersten gar nicht mehr gebraucht. Noch vor der tabellarisch belanglosen Partie gegen Saudi Arabien am Dienstag reist Kagawa deshalb wieder ab.

Wie der japanische Fußballverband mitteilte, hat sich der 28-Jährige schon am Freitag in den Flieger zurück nach Dortmund gesetzt.

Im BVB-Training soll er die Zeit nutzen, um weiter an seiner Fitness zu arbeiten. Durch eine mehrwöchige Verletzungspause in der Saisonvorbereitung hat Kagawa noch konditionellen Rückstand.