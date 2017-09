Die Beobachter staunten nicht schlecht: Der SV Schwafheim stellte dem Favoriten ein Bein und schlug den Duisburger SV 1900 mit 1:0.

Hängende Köpfe beim Platzherr Duisburger SV 1900, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Bei Duisburg standen diesmal Tomori und Bodden statt Yilmaz und Topal auf dem Platz. Auch Schwafheim veränderte die Startelf und schickte Bodden und Kocaoglu für Hanebeck und Dickmann auf das Feld. Nach nur 15 Minuten verließ Julian Klingen von SV Schwafheim das Feld, Kevin Hanebeck kam in die Partie. Torlos verabschiedeten sich beide Mannschaften schließlich in die Pause. Auf ein Tor warteten die Zuschauer noch bis zur 56. Minute, als Mertkan Ünlü zum 1:0 für den SV Schwafheim traf. Wenig später kamen Can Yilmaz und Bünyamin Dinler per Doppelwechsel für Ryuka Hirata und Kevin Bodden auf Seiten des DSV 1900 ins Match (56.). Mit dem Schlusspfiff durch Daniel Schierok siegte Schwafheim gegen den Duisburger SV 1900.

Mit dem Gewinnen tat sich Duisburg zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den siebten Tabellenplatz.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht der SV Schwafheim im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Kommende Woche tritt der DSV 1900 beim SV Sonsbeck an (Sonntag, 15:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Schwafheim Heimrecht gegen die SF Hamborn 07.