Die SGS Essen musste sich im ersten Spiel der Bundesligasaison mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Gegen den FC Bayern passte am Samstag noch nicht alles.

"Ich denke es ist kein Beinbruch gegen die Bayern zu verlieren, aber gut ist es trotzdem nicht", erklärt SGS Essen-Trainer Daniel Kraus. Seine Spielerinnen standen zu Beginn gut in der Defensive und ließen keinerlei Torchancen der Gäste zu. Das fiel auch FCB-Trainer Thomas Wörle auf: "Essen war in der ersten halben Stunde sehr gut organisiert in der Defensive."

Dann fiel aber das 0:1 durch Mandy Islacker, die den Ball aus knapp 20 Metern über SGS-Keeperin Lisa Weiß ins Tor chippte (36.). Bis zur Führung der FC Bayern-Frauen war das Spiel ausgeglichen, aber vor allem war es ereignislos. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite gab es großartige Torraumszenen. Wenn es mal gefährlich wurde, dann nur in der Hälfte der SGS Essen.

"Nach vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben die Bälle teilweise ins Nichts geschlagen." Daniel Kraus (SGS Essen)

In der zweiten Halbzeit wollte die Mannschaft von Kraus dann nochmal alles geben, um vielleicht doch noch etwas Zählbares mitzunehmen. Bezeichnend für die Leistung in der erste Halbzeit gab es die erste Torchance für Essen nach einer Standardsituation. Linda Dallmann schoss einen Freistoß platziert aufs Tor, aber keine Gefahr für den FCB. "Nach vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben die Bälle teilweise ins Nichts geschlagen", hadert Krause mit seiner Mannschaft.

Der FCB hingegen wollte seine Führung ausbauen. Lucie Vonkova traf nach einer schönen Einzelleistung ins lange Eck - 0:2 (61.). Bei den Essenerinnen gingen die Köpfe runter. "Nach dem zweiten Tor war es natürlich schwer nochmal ranzukommen. Und nach dem dritten dann unmöglich", weiß der SGS-Trainer.

Als Nicole Rosler nach einem starken Sololauf im Strafraum gefoult wurde, entschied Schiedsrichterin Marina Wozniak zurecht auf Elfmeter. Nationalspielerin Simone Laudehr traf sicher zum 0:3-Endstand (74.). "Ich denke, dass wir gewonnen haben ist absolut verdient. In der Höhe aber vielleicht ein Tor zu viel", räumt Bayerns Trainer Wörle ein.

"Wir werden unsere Fehler unter der Woche aufarbeiten. Wir werden viel mit dem Ball trainieren müssen", kündigt Kraus an. Für die SGS Essen geht es am kommenden Spieltag zum 1.FC Köln. Die Münchnerinnen treffen zu Hause auf den SC Freiburg.