Durch das 3:1 (0:0) beim Ligakonkurrenten von Westfalia Rhynern ist dem KFC Uerdingen der Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga West geglückt.

Ein optimaler Saisonstart für den ambitionierten Ausfteiger könnte man meinen. Dennoch dämpfte Trainer Michael Wiesinger, der das Amt vor dem Beginn der Spielzeit von Aufstiegstrainer Andre Pawlak übernommen hatte, die Stimmung auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Westfalia Rhynern. "Es war ein hartes Stück Arbeit für uns. Wir sind jetzt ganz oben in der Tabelle. Ich habe es schon in der Kabine gesagt: Davon soll sich keiner blenden lassen", erklärte der Übungsleiter gegenüber den Pressevertretern.

In der Schlussphase gelang es den Krefeldern ein 0:1 durch die Tore von Oguzhan Kefkir (73.), Joshua Endres (82.) und Lucas Musculus in ein 3:1 zu drehen. Die Mannschaft nutzte dabei die rote Karte gegen Rhynerns Michael Wiese geschickt aus. "Das war clever", bestätigte Wiesinger und fuhr jedoch fort, "dafür ein Kompliment an meine Mannschaft. Für den Rest nicht."

Zum Abschluss der Pressekonferenz erläuterte Wiesinger, wie er seine Schützlinge trotz des Erfolges weiter erden möchte: "Immer sachlich bleiben. Immer seine Leistung klar analysieren. Dafür bin ich auch da und das werden wir auch machen", versprach er im Hinblick auf die kommenden Wochen.