Nach fünf sieglosen Spielen konnte die SG Wattenscheid 09 am 6. Spieltag durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg den langersehnten ersten Saisonsieg feiern.

Die Erleichterung war den Spielern und Verantwortlichen nach der couragierten Leistung gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln anzusehen. Zwar waren insgesamt nur 543 Zuschauer ins Lohrheidestadion gekommen. Diese konnten ihre Mannschaft nach dem Spiel aber zurecht das erste Mal in dieser Saison feiern.

"Der Sieg war absolut verdient. Wir hätten bestimmt auch 4:0 gewinnen können. Ich denke aber in so einer Situation muss man ein Spiel dann auch einfach mal durch so ein spätes Tor gewinnen", lautete der erste Kommentar von Innenverteidiger Adrian Schneider (25).

War es in den Spielen zuvor noch oft der Fall, dass die Wattenscheider späte Gegentore hinnehmen mussten und somit mit leeren Händen aus den Begegnungen gingen, so war das Glück im Spiel gegen Köln auf Seiten der Gastgeber. "Das war für den Kopf sehr, sehr wichtig. Wir haben in den Spielen davor auch schon gezeigt, dass wir es können, haben aber leider die Tore nicht gemacht. Heute haben wir ein Tor mehr gemacht als der Gegner, hinten keins kassiert. Besser kann es nicht laufen", war Schneider die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg anzumerken.

Vor allem im Hinblick auf die nächsten, schweren Spiele gegen den Bonner SC und Rot-Weiss Essen war der Erfolg immens wichtig, was auch Schneider so bestätigte: "Siege geben immer Selbstvertrauen, sind besser als Niederlagen und somit sind wir für die kommenden Aufgaben gerüstet."

Für die SG Wattenscheid geht es schon am kommenden Freitag beim Bonner SC weiter, wo der erste Dreier der Saison vergoldet werden soll.