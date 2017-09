In der Regionalliga West bezwang der KFC Uerdingen den SV Westfalia Rhynern mit 3:1 (0:0). Dabei taten sich die Krefelder schwerer als zuvor angenommen.

Der Wendepunkt im Spiel vor 925 Zuschauern in der Hammer EVORA-Arena ereignete sich zwanzig Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Westfalias Abwehrrecke Michael Wiese "opferte" sich für seinen bereits geschlagenen Schlussmann Alexander Hahnemann und warf sich kurz vor der Torlinie der Gastgeber in einen Schuss von Joshua Endres. Den fälligen Handelfmeter versenkte Oguzhan Kefkir trocken zum 1:1-Ausgleich (73.). Zehn Minuten zuvor hatte ausgerechnet der Ex-Uerdinger Patrick Polk den Underdog aus Hamm-Rhynern in Führung geschossen. "Wir hatten einen Plan. Der ist und ich denke, dass das viele ähnlich sehen, aufgegangen bis zur alles entscheidenden Szene, der Roten Karte für Wiese", kommentierte Rhynern-Coach Holger Wortmann die Strafstoß-Situation.

In Folge des Ausgleichs und des Platzverweises gegen Wiese musste die Westfalia aber trotz einer couragierten Leistung über neunzig Minuten die Hoffnung auf einen Achtungserfolg begraben. Binnen kürzester Zeit übernahm der KFC die Kontrolle über die Begegnung. Neuzugang Joshua Endres, den KFC-Trainer Michael Wiesinger erst als Reaktion auf den Rückstand in die Partie brachte, besorgte von der Sechzehnerkante das 2:1 (83.), ehe es Lucas Musculus, der vor der Saison aus Bonn zu den Krefeldern kam, gelang mit dem 3:1 den Schlusspunkt zu setzen (90.). "Heute war der Zeitpunkt ihn reinzuwerfen. Das Tor macht er natürlich schon überragend", lobte Wiesinger Endres Leistung.

Mit der ersten Stunde seiner Mannschaft war der Übungsleiter allerdings alles andere als zufrieden. Während der Aufstiegskandidat sich phasenweise schwer tat, gelang es dem Underdog aus Rhynern das Tor der Uerdinger zu gefährden. "Wir haben ganz schwer hinein gefunden. Es war eine sehr zähe Partie von uns. Ich war wirklich genervt vom Auftritt meiner Mannschaft. Vielleicht kann man den Dienstag und das schwere Essen-Spiel anführen. Aber das kann auch nicht die Entschuldigung sein. Wir haben die Spannung ein wenig vermissen lassen", monierte Wiesinger auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Nichtsdestotrotz steht der Aufsteiger, der mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet ist, nach dem Auswärtssieg an der Spitze der Regionalliga West. "Nach der Roten Karte waren wir griffig. Wir haben den Weg nach vorne gesucht. Die Überzahlsituation haben wir dann genutzt. Das war clever. Dafür ein Kompliment an die Mannschaft", erklärte der KFC-Trainer und fügte abschließend an, "mich freut es für die Fans, die da waren. Die freuen sich riesig über diesen Auswärtssieg und die Tabellenführung".