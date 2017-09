Das Dortmunder Wunderkind Youssoufa Moukoko hat am Samstag wieder zugeschlagen: Drei Tore erzielte der 12-Jährige im U17-Bundesligaspiel gegen Alemannia Aachen.

10:0 stand es am Ende für den BVB-Nachwuchs. Moukoko benötigte für seinen Dreierpack gerade einmal 53 Minuten. Solange ließ ihn der Trainer spielen. Mittlerweile bringt er es in der noch jungen Saison auf beachtliche 13 Tore in nur fünf Einsätzen!