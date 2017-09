Fortuna Düssseldorf II ist als Tabellenführer zum SV Rödinghausen gereist. Nach den 90 Minuten im Wiehenstadion musste die Fortuna-Reserve feststellen, dass die Reise umsonst war.

3:4 unterlag die Mannschaft von Trainer Taskin Aksoy den Ostwestfalen. Tobias Steffen, Marius Bülter und der ehemalige Oberhausener Simon Engelmann (2) trafen für den SVR, der sich nach nun zwei Siegen in Folge in der Spitzengruppe wiederfindet. Die Fortuna konnte zwar noch verkürzen, am Ende reichte es dann aber nicht mehr.

Oben in der Tabelle würde sich auch der FC Viktoria Köln gerne sein. Doch für den amtierenden Meister reichte es gegen Aufsteiger TuS Erndtebrück nur zu einem 2:2-Remis.

Wegberg-Beeck trennte sich torlos vom Bonner SC. Mit dem selben Ergebnis endete auch das Traditionsduell zwischen Aachen und Oberhausen. Derweil konnte die SG Wattenscheid 09 einen wichtigen 1:0-Erfolg im Kellerduell gegen den 1. FC Köln II feiern. Neuer Tabellenführer ist der KFC Uerdingen, der 3:1 beim SV Westfalia Rhynern gewann.

Bereits am Freitagabend unterlag Rot-Weiss Essen dem SC Wiedenbrück mit 2:4.