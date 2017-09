Der VfL Bochum gewann gegen den MSV Duisburg mit 1:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied.

Duisburg tauschte diesmal drei Spieler in der Startaufstellung. Für Daunheimer, Bali und Voulkidis standen heute Ulusoy, Prodanovic und Cicekdal auf dem Platz. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Amar Uzuev stellte schließlich in der 56. Minute vom Elfmeterpunkt den 1:0-Sieg für Bochum sicher. In der 65. Minute stellte der MSV personell um: Per Doppelwechsel kamen Niklas Daunheimer und Hüseyin Mert Aflaz auf den Platz und ersetzten Jason Prodanovic und Melvin Ridder. Mit dem Schlusspfiff durch Fabian Schneider gewann der VfL gegen den MSV Duisburg.

Der VfL Bochum beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Bochum macht mit diesem Sieg einen erfreulichen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang acht.

Duisburg verliert nach der vierten Pleite weiter an Boden. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der Gast wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Am 16.09.2017 reist der VfL zur nächsten Partie zum Hombrucher SV. In zwei Wochen trifft der MSV auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 16.09.2017 den 1. FC Köln auf eigener Anlage begrüßt.