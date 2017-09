Als die SpVgg Erkenschwick im vergangenen Jahr ihren 100. Geburtstag feierte, schenkte ihr Hobby-Chronist Gerd Böttcher eine einzigartige Jubiläums-CD.

In einer limitierten Version produzierte der 74-Jährige Rentner für Fans, Freunde und Offizielle eine Vereinschronik, die im Amateurbereich ihres Gleichen sucht. Über 2.100 eingescannte Seiten aus zwölf picke-packe vollen DIN-A4-Ordnern umfasste diese mit viele Liebe zusammengestellte Datensammlung. Durch den Verkauf erzielte Böttcher damals einen Erlös von 2.500 Euro für seinen Verein.

Jetzt hat er noch einmal nachgelegt. Ab sofort ist eine um die Ereignisse im Jubiläumsjahr erweiterte Version erhältlich. Dabei darf der Höhepunkt, das Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund ebenso wenig fehlen, wie die große Jubiläumsparty in der Erkenschwicker Stadthalle oder das Ehemaligentreffen anlässlich des 50. Jahrestages des DFB-Pokalspiels gegen den FC Bayern München.

Seit 1950 ist Böttcher Vereinsmitglied bei den Stimbergern, hat von der Schülermannschaft an die Jugendteams durchlaufen. „Von den Anfängen in den 1920er Jahren, über die Gauliga, als wir in der höchsten deutschen Liga kickten, bis zur Oberliga West und der 2. Bundesliga sind alle Höhepunkte des Vereins enthalten“, erklärt Böttcher.

Es soll sein letztes Projekt für die SpVgg sein. „Ich versuche immer, etwas Geld für meinen Verein reinzuholen, denn die SpVgg kann ja weiterhin jeden Cent gebrauchen. Aber ich habe ja jetzt mein Alter und leider wird es auch immer schwieriger, die Menschen dazu zu bewegen, etwas für ihren Klub zu geben“, erklärte Böttcher gegenüber RevierSport.

Erhältlich ist die auf 100 Exemplare limitierte CD zum Preis von 10 Euro bei allen Heimspielen der SpVgg Erkenschwick am Stimbergstadion – erstmals am Sonntag gegen den Holzwickeder SC. „So lange der Vorrat reicht“, lacht Böttcher. Der Erlös für die SpVgg beträgt rund sieben Euro pro verkauften Tonträger. Die CD kann auch bei ihm zu Hause nach telefonischer Voranmeldung in Recklinghausen abgeholt werden. Kontaktdaten. Gerd Böttcher, Tel: 02361/498621