Die beiden einzigen Teams mit vier Siegen aus vier Spielen treffen an diesem Wochenende aufeinander.

Nach vier Spieltagen haben in der Gruppe drei der niederrheinischen Fußball-Bezirksligen nur noch zwei Mannschaften die perfekte Bilanz von zwölf Punkten vorzuweisen: die DJK Blau-Weiß Mintard und der erwartet starke Aufsteiger FC Blau-Gelb Überruhr. Mindestens eine Mannschaft wird ihre tadellos weiße Weste am Sonntag verlieren, wenn es in den Ruhrauen um 15 Uhr zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams kommt.

Über alle, die Überruhrs Höhenflug noch als faustdicke Überraschung verkaufen wollen, kann Mintards Trainer Ulf Ripke nur den Kopf schütteln. „Der Verein hat einen dreimal so hohen Etat wie wir. Das Team muss um den Aufstieg mitspielen“, sagt der BWM-Coach.

Trotz der durchaus aufreibenden Derbys kommt am Sonntag die Elf mit der höchsten Qualität bisher nach Mintard. „Ich gehe sogar soweit: es ist die Mannschaft mit der höchsten Qualität in der ganzen Liga“, so Ripke.

Verstecken müsse sich aber auch seine Mannschaft nicht vor dem Aufsteiger. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden wird“, ist sich der BWM-Coach sicher. Er ergänzt: „Wir spielen zu Hause und wollen selbstverständlich gewinnen.“

Baffour und Krause im Urlaub

Verletzte oder angeschlagene Spieler gibt es seit dieser Woche nicht mehr im Mintarder Kader. Dafür fehlen Silas Baffour und Nikolas Krause urlaubsbedingt. Für die Position von Baffour hat Trainer Ulf Ripke zahlreiche Möglichkeiten. Etwa Hussein Klait. Oder Eser Karadag, für den Julian Piontek dann den Platz in der Viererkette einnehmen könnte.