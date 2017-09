Die U17 von Rot-Weiß Oberhausen trifft zum Auftakt der Niederrheinliga im Derby auf die U16 des MSV Duisburg.

So langsam starten sie alle in die Vorbereitung, auch die U 17 der Rot-Weißen. Der Kleeblattnachwuchs spielt unter der Führung von Dennis Czayka das zweite Jahr in der Niederrheinliga. Diesmal mit dem klaren Ziel, bis zum Ende um die Meisterschaft zu kämpfen. „Wir hatten letzte Saison eine gute Truppe, jetzt haben wir eine sehr gute“, so Czayka.

Daran hat auch die Entwicklung im Gesamtverein zutun, der den Fokus in den letzten Jahren verstärkt auf die Jugend gelegt hat. „Durch den Rückzug der U 23 steigt natürlich der Druck für uns. Jetzt wollen wir die U 19 und die U 17 in der Bundesliga etablieren und keine Fahrstuhlmannschaft sein“, so Czayka. Nur so kann ein sehr guter Unterbau für einen ambitionierten Regionalligisten gewährt bleiben.

„Allein von der Infrastruktur haben wir hier einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die Entwicklung im Verein ist super.“ Natürlich klafft zwischen RWO und den großen Vereinen aus NRW, wie Dortmund, Schalke oder Bochum noch eine Lücke. Doch in Richtung RWE und so weit möglich auch MSV, will man bei den Kleeblättern schon schauen. Spielern kann der Weg nach Oberhausen vergütet werden, das Leistungszentrum bietet genügend Kapazitäten und gut ausgebildete Übungsleiter, die die Kleeblätter nun in eine Favoritenstellung in der Niederrheinliga bringen.

„Ich denke, RWO sollte in der Niederrheinliga immer zu den Favoriten gehören“, ist Czayka selbstbewusst. Dafür braucht es aber die richtige Einstellung – etwas woran Czayka das junge Team noch gewöhnen muss. Einige kommen aus einem harten Jahr in der U 15-Regionalliga, dort wo Czayka die Mannschaft vor zwei Jahren hingeführt hatte, und wo es in der vergangenen Saison oft nicht einmal Blumentöpfe zu gewinnen gab.

Zusätzlicher Schwung

Dass er nun quasi den Jahrgang erneut betreut, mit dem der Aufstieg gelang, sorgt für zusätzlichen Schwung und eine gewisse Vertrautheit. „Ein paar Jungs sind wieder zurück gekommen, wir sind insbesondere in der Defensive in diesem Jahr gut aufgestellt“, verrät Czayka. Diese bewusste Entscheidung pro RWO soll helfen, möglichst schnell eine Einheit zu formen. „Mentalität ist gefragt“, nennt Czayka das Zauberwort. „Und die braucht es nicht nur sonntags zum Spiel, sondern bei jedem Training.“ Das erfordert hier und da auch Entbehrungen, etwas woran sich der Nachwuchs gewöhnen muss, wenn es über die Junioren-Bundesliga dann noch in den Profibereich gehen soll.

Der Weg bis dahin ist noch weit, doch Czayka hat neben dem Aufstieg noch ein anderes Ziel: „Wir wollen mittelfristig in die Bundesliga, besonders aber die richtige Entwicklung nehmen, möglichst viele Spieler in die U 19 bringen und dann auch in die erste Mannschaft.“ Dass die Mannschaft das Zeug hat, attestiert der Trainer ihr. „Wir haben 24 Mann im Kader und jede Position doppelt besetzt. Der Kader wurde gezielt verstärkt und wir wollen gegen den MSV gut starten.“ Gegen die U 16 der Zebras geht es morgen, 11 Uhr, in Meiderich los. „Das wird ein unangenehmer Gegner, aber eben auch eine U 16, da muss unser Ziel schon ein Dreier sein.“ Personell kann Czayka aus dem Vollen schöpfen, jetzt muss sich das Team nur schnell finden und die richtige Mentalität auf den Platz bringen.